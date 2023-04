Verkehrskonzept Blitzer in Siegen kommt weg: Sorge vor Raserei durch den Ort

Oberschelden. Eine Landstraße bergab, die im Ort breiter wird: Wenn hier der Blitzer abgebaut wird, fürchtet die Siegener Politik um die Verkehrssicherheit.

Wenn der Blitzer am Ortseingang wegkommt, beginnt die Raserei. Das befürchten CDU und SPD im Siegener Rat und wollen daher die Oberschelder Straße/L907 entsprechend entschärfen, damit die Verkehrssicherheit an dieser Stelle weiterhin gegeben ist.

Die Oberschelder Straße führt mit deutlichem Gefälle bergab aus Richtung Heisberg/Lurzenbach in den Ort Oberschelden. Im Bereich des Friedhofs, Vor der Hohler, wurde schon vor einigen Jahren eine Blitzeranlage installiert. Diese stationäre Geschwindigkeitsüberwachung soll laut den beiden Fraktionen bald vom Kreis Siegen-Wittgenstein demontiert und auch nicht weiter betrieben werden. „Was zwangsläufig zu einer Steigerung der gefahrenen Geschwindigkeiten in diesem Bereich und dem weiteren Verlauf führen wird“, schlussfolgern die Fraktionen.

CDU und SPD fürchten „erhebliche Gefahr“ für Fußgänger und Radfahrer im Ort

Dies sei eine erhebliche Gefahr für Fußgänger und Radfahrer im Ort, gerade weil die Oberschelder Straße keinen Bürgersteig hat. Etwa 200 Meter nach dem Ortseingang befindet sich im Bereich der Scheldebachstraße ein Fußgängerüberweg, der ohne Starenkasten „mitten in der zu erwartenden ‘Rennstrecke’ liegt, so die Politiker. Weil die Landstraße 907 hier innerorts breiter als außerorts ist, werde Autofahrern suggeriert, man hier mit höherer Geschwindigkeit fahren könne. In der Tat verleiten breite Straße verkehrspsychologisch zum schnelleren Fahren als etwa eine enge Gasse. „Immer wieder nutzen Fahrzeugführer bei höherer Geschwindigkeit einen Großteil der Fahrbahnbreite aus, um die sogenannte ‘Ideallinie’ zu fahren“, berichten CDU und SPD.

Die Fraktionen regen daher „zeitnah“ ein Konzept an, um Rasen auf der Oberschelder Straße baulich zu unterbinden. Das könnten etwa Fahrbahnverschwenkungen vor dem Fußgängerüberweg aus Richtung Heisberg sein, außerdem sei zu prüfen, ob ein Standort für den „Blitzeranhänger“ der Stadtverwaltung geschaffen werden kann. Auch ein sogenannter „Smiley“ oder andere Blinkleuchten, etwa 100 Meter vor dem Überweg an einer Laterne befestigt, könnte das Fahrtempo durch den Ort senken, da diese Geschwindigkeitsanzeige frühzeitig auf den Überweg hinweist.

