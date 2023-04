Siegerland. Am Freitag gibt es wieder einen Blitzermarathon im Siegerland. Doch auch schon vorab wird an vielen Stellen in der Region vermehrt kontrolliert.

Bereits seit vergangenem Sonntag wird an vielen Stellen im Siegerland geblitzt und gelasert, wer zu schnell fährt. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministeriums beteiligt sich NRW nicht nur am europaweiten „Blitzermarathon“ am Freitag (21. April), sondern kontrolliert in der ganzen Woche häufiger.

+++ Lesen Sie auch: Blitzermarathon in NRW: Hier wird vermehrt kontrolliert +++

Im Siegerland wurden Polizeibeamte z. B. bereits in Deuz aktiv und laserten Fahrzeuge, die aus Salchendorf kamen, und zu schnell unterwegs waren. Es macht nicht nur die Polizei Geschwindigkeitsmessungen, auch der Kreis steht mit seinem mobilen Kastenanhänger an wechselnden Standorten.

In dieser Woche wird vermehrt geblitzt und gelasert von der Polizei sowie dem Kreis. Foto: Jürgen Schade

Die Verkehrsaktion „Speedmarathon“ wird auch europaweit durchgeführt, wie das europäische Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“ mitteilt. Die Polizeibehörden im Land seien gebeten worden, besonders vor Schulen, Kitas und Altenheimen zu blitzen, wie es seitens des Innenministeriums weiter heißt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland