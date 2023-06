Bluebox Siegen: Zu viele Jungs? Mädchen meiden Jugendzentrum

Siegen. Das Jugendzentrum Bluebox in Siegen wird von Mädchen nur selten genutzt. Offenbar fühlen sie sich durch die Überzahl an Jungen abgeschreckt.

In der Theorie dient die Bluebox allen Kindern und Jugendlichen als Treffpunkt. In der Praxis sieht es leider anders aus: Denn tatsächlich sind diese Jugendlichen überwiegend männlich. Um das zu ändern, plante das Team um Elisa Stark einen Tag speziell für Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 26 Jahren. Beim „Yes, Women can!“-Tag am Freitag nach Fronleichnam wurden Aktivitäten wie Yoga, Tanzen, Graffiti und vieles mehr angeboten. Die Resonanz war allerdings ziemlich überschaubar. Doch das Team gibt noch nicht auf.

Dass Mädchen der Bluebox oft fernbleiben, hängt nach Einschätzung von Elisa Stark, Initiatorin des Aktionstags, mit dem sonstigen Angebot zusammen. Sie geht davon aus, dass das Programm für die Mädchen eine Schwelle darstellt, weil diese es häufig mit männlichen Stereotypen in Verbindung bringen. Bei den Kindern unter 14 Jahren sei das Geschlechterverhältnis noch ausgewogen, doch im Jugendbereich sehe das anders aus. Und um die Bluebox auch für Mädchen und junge Frauen attraktiver zu gestalten, kam sie auf die Idee, einen Tag zu organisieren, an dem Jungs draußen bleiben müssen. „Wir mussten sogar schon welche wegschicken“, sagt Elisa Stark.

Die Bluebox an der Sandstraße in Siegen ist ein Jugendzentrum für Kinder und Jugendliche jeden Geschlechts. Weibliche Jugendliche sind dort allerdings in der Unterzahl. Das Team möchte deshalb mehr Mädchen gewinnen. Speziell zugeschnittene Angebote sollen dabei helfen. Foto: Hendrik Schulz (Archiv) / WP

Siegen: Erster Aktionstag extra für Mädchen im Jugendzentrum Bluebox läuft nur mäßig

Wirklich in Anspruch genommen wurde das Angebot von der Zielgruppe jedoch nicht. Diana (17) denkt, es bräuchte mehr Tage nur für Mädchen, damit sie am Ball bleiben. In ihren Augen sind die vielen Jungs, die üblicherweise die Einrichtung besuchen, der Grund für den niedrigen Frauenanteil. Sie kann sich vorstellen, dass sich Mädchen, die nun mal in der Unterzahl sind, durch die Jungsgruppen ausgeschlossen fühlen. Schließlich fällt es schwer, sich alleine gegen eine Gruppe durchzusetzen, nur um etwa auch mal Billard spielen zu können. „Wenn die Jungs kommen, kann ich gar nichts mehr machen.“ Sie vermutet, dass dieser Überschuss an Testosteron insbesondere einzelne Mädchen abschrecken könnte. Sara (12) hingegen findet, dass es gemeinsam mit den Jungs viel mehr Spaß macht. Warum andere Mädchen nicht kommen, kann sie sich nicht erklären.

Auch wenn die Bluebox sich im Laufe des Mädchen-Tags noch etwas gefüllt hat, merken die Veranstalterinnen an: Sie seien nicht überrannt worden. Elisa Stark sieht einen Zusammenhang mit dem Brückentag und dem schönen Wetter, sodass andere Aktivitäten wohl einfach attraktiver erschienen sind. Trotzdem geben sie die Mädchen nicht auf und es sollen weitere Angebote folgen – jedoch nicht mehr in dieser Größenordnung.

Bluebox Siegen: Team des Jugendzentrums will weitere Angebote speziell für Mädchen

Beim nächsten Mal werde das Team weniger Aktivitäten anbieten, um den Überblick nicht zu verlieren, und möglicherweise auch die Altersklassen noch mal unterteilen, um besser auf die einzelnen Interessen und Bedürfnisse eingehen zu können. Außerdem nehmen sie sich vor, dann im Vorfeld mehr zu werben, um hoffentlich eine höhere Teilnehmerinnenzahl verzeichnen zu können. Wann das Projekt in die zweite Runde gehen wird ist noch unklar, doch es soll auf jeden Fall ein nächstes Mal folgen, damit aus den neuen Gesichtern alte Bekannte werden.

