BMW M5 aufgebrochen – Lenkrad, Tacho, Mittelkonsole weg

Neunkirchen-Salchendorf. Von der Innenausstattung des BMW M5 ist nicht mehr viel übrig: In Neunkirchen-Salchendorf klauten die Täter sogar die Instrumententafel.

Nach diesem Auto-Aufbruch war von der Innenausstattung nicht mehr viel übrig: In der Nacht von Montag auf Dienstag, 7. September, haben unbekannte Täter die Seitenscheibe eines BMW M5 eingeschlagen und zahlreiche Teile der Innenverkleidung ausgebaut.

Der Wagen war an der Arbachstraße in Neunkirchen-Salchendorf geparkt. Neben 300 Euro Bargeld ließen der oder die Täter auch das ganze Lenkrad mitsamt Airbag, die Mittelkonsole, die Instrumententafel und die Zierblende mitgehen. Beute- und Sachschaden belaufen sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag, so die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen: 0271/7099 0.

