Böller & Co: Fachmann aus Freudenberg gibt wichtige Tipps

Thomas Fischer ist seit 24 Jahren Spezialist in Pyrotechnik und hat sich in der ganzen Bundesrepublik einen Namen gemacht.

Freudenberg. Thomas Fischer, Pyrotechniker aus Freudenberg, weiß, was in diesem Jahr angesagt ist – und worauf man beim Feuerwerk immer achten sollte.

Ab Donnerstag dürfen Raketen und Böller verkauft werden. Auch der Freudenberger Pyrotechniker Thomas Fischer hat sich mit neuer Ware eingedeckt und bietet sie drei Tage lang bis Samstag in seinem Geschäft Am Hausplatz 22 in Freudenberg zum Verkauf an. In den vergangenen Wochen hat der 43-Jährige Thomas Fischer Pyrotechnik bestellt. Die Waren wurden mit Containern angeliefert, die Thomas Fischer in Freudenberg an verschiedenen Standorten untergebracht hat.

Nur neue Ware verwenden

„Wir dürfen nur ein bestimmtes Kontingent in den Verkaufsläden lagern“, erklärt Thomas Fischer die Sicherheitsbestimmungen. Als 2020 das Wetter sehr schlecht war, haben viele Menschen ihre Raketen und Böller nicht verschossen, sondern in Kellern oder auf dem Speicher eingelagert. In zwei Jahren Corona hat das Schwarzpulver Feuchtigkeit gezogen und ist unbrauchbar geworden. Manche Geschäfte würden die drei Jahre alten Raketen und Böller nun immer noch anbieten. „Der Kunde sollte beim Kauf darauf achten, frische Ware zu bekommen, denn nur so ist die Sicherheit gewährleistet“, warnt Pyrotechniker Fischer.

Das andere Standbein: Garten- und Landschaftsbau

Eigentlich führt Thomas Fischer einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb. Im Jahre 1998 machte er die Ausbildung zum Pyrotechniker und war viele Jahre lang für die Spezialeffekte auf der Freilichtbühne in Freudenberg zuständig. Auch hat er bei vielen Fernsehsendungen für Spreng- und Spezialeffekte gesorgt. Seine Spezialität sind Musikfeuerwerke mit Feuer, Farbe und Licht in Kombination mit der passenden Musik.

Rund 400 verschiedene Artikel hat Thomas Fischer im Angebot: von den 9,99 Euro teuren Twin Stars, die 16 rot oder golden aufsteigende Doppelsterne nacheinander zünden, bis zur 299,99 Euro teure „Delta Fire V100-1870“ mit 100 Schuss. Nicht viel weniger kostet die „Beyond all Limits“: Für 144 Schuss und 168 Effekte muss der Kunde 279,99 Euro auf den Tisch legen. Sehr viel günstiger und neu im Sortiment ist die „Green Line“: Raketen und Böller, die CO 2 -neutral, frei von Plastik und geräuschreduziert sind.

Kein Feuerwerk unter Alkoholeinfluss

Die Sicherheit beim Abschießen oder Zünden von Raketen und Böller ist Thomas Fischer besonders wichtig. Jedem Kunden rät er, die Raketen zum Abschießen nicht in eine Flasche zu stellen, sondern in eine Getränkekiste. Böller und Raketenbatterien sollten auf einem festen Untergrund im Freien stehen. Zündet einmal ein Böller oder eine Raketenbatterie nicht, sollte man mindestens 15 Minuten warten und sie dann mit einem Eimer Wasser übergießen und unbrauchbar machen – damit sie nicht etwa am Neujahrstag von Kindern entzündet werden kann.

Alkohol gehört zum Feuerwerk übrigens keineswegs dazu: „Unter dem Einfluss von Alkohol sollte man Feuerwerk nicht entzünden. Dabei sind schon die schlimmsten Unfälle passiert.“

