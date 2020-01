Bonn und Fries: 125 Jahre Siegener Druckgeschichte

„Geschäfts-Eröffnung. Hiermit mache ich dem geehrten Publikum Siegens und Umgebung die ergebene Mitteilung, daß ich mit dem heutigen Tage eine Buchdruckerei hierselbst, Thiergartenstraße 5, errichtet habe und halte mich zur Lieferung von Drucksachen aller Art bestens empfohlen.“ Mit dieser Anzeige machte der gelernte Schriftsetzer Bernhard Bonn am 4. Januar 1895 die Eröffnung der Buchdruckerei „Bonndruck“ in Siegen und Umgebung bekannt. Jetzt hat das Unternehmen Druckerei Bonn & Fries sein 125-jähriges Bestehen gefeiert.

Wie alles begann

1895 war nicht abzusehen, dass die Familie Bonn in vierter Generation auf eine so lange Firmengeschichte zurückschauen würde. Die Belegschaft bestand in der Anfangszeit nur aus dem Firmengründer und Lehrling Richard Melmer. Das Angebot an Drucksachen: Broschüren, Flugblätter, Visiten-, Speise- und Eintrittskarten, Fahrpläne, amtliche Formulare sowie Trauerkarten und andere Familiendrucksachen. Die Kreisstadt Siegen gehörte seit 1866 zum Königreich Preußen und hatte damals knapp 25.000 Einwohner. Die Mitarbeiter der Firma erhielten damals 60 Pfennig Stundenlohn bei einer tariflichen Wochenarbeitszeit von 60 Stunden.

Firmengründer Bernhard Bonn: In den ersten Jahren bestand die Belegschaft aus ihm und seinem Lehrling Richard Melmer Foto: BONN&FRIES

Das Geschäft lief gut, die Firma expandierte, zehn Jahre nach der Gründung waren es bereits 25 Mitarbeiter. Bald war die Druckerei an der Tiergartenstraße zu klein, man zog zur Frankfurter Straße um. Am Weiss-Ufer entstand zunächst ein Zweigbetrieb, um 1908 wurde der gesamte Betrieb verlagert. Noch heute hat die Firma dort ihren Sitz. Das Portfolio wurde auf Kartonagen ausgeweitet. Die Firma profitierte zunehmend vom Erfolg der metallverarbeitenden Unternehmen in der Region: Spannagel und Schrauben-Fuchs gehörten zu den größten Kunden der Firma Bernhard Bonn.

Zwischen den Weltkriegen

Der Erste Weltkrieg war der erste große Einschnitt für die Firma. Das Sortiment änderte sich aufgrund der Kriegswirtschaft grundlegend: So wurden paraffiniertes Papier für Sprengstoffverpackungen oder Lebensmittelmarken hergestellt. Nach Kriegsende machte die Hyperinflation verlässliches Wirtschaften unmöglich. Lohn musste mehrmals täglich ausgezahlt werden, die Einnahmen waren teils schon nach wenigen Tagen fast nichts mehr wert.

In dieser Zeit trat Rainer Bonn in die Firma ein, 1905 geborener zweiter Sohn Bernhard Bonns. Der älteste Sohn Bernhard Bonn junior hatte ein Philosophiestudium in Gießen aufgenommen, sein jüngerer Bruder sollte das Drucker- und Setzerhandwerk lernen. Mitte der 1920er Jahre ging es wieder aufwärts, anfang der 1930er wurde die Firma um den Geschäftsbereich Zeitungsdruck mit drei Satzmaschinen und einer Rotationsmaschine erweitert, mit der von 1932 bis 1943 die 16-seitige „Nationalzeitung“ gedruckt wurde, offizielle Parteizeitung der NSDAP in Siegen.

Der Zeitungsdruck befand sich damals mit der Maschinensetzerei und der Kartonagenfertigung im ersten Stock des Firmengebäudes, im Erdgeschoss befanden sich Druckerei, Setzerei und Buchbinderei. Dort wurden Prospekte und Formulare für die Reichsbahn sowie die heimische Industrie gefertigt.

Der Zeitungsdruck

Der Zeitungsdruck war für immerhin zehn Jahre wesentliches Geschäftsfeld der Firma. Mit der Machtergreifung der Nazis gerieten etablierte Zeitungen zunehmend unter Druck, wurden verboten oder durch regimekonforme Presse ersetzt. Nach dem Wiederaufbau der Druckerei ließ in den 50er Jahren auch die Westfalenpost ihre Ausgaben für Siegen, Wittgenstein und Olpe in der Firma Bonn drucken.

Die Druckvorlagen („Matern“) für den Mantelteil wurden vom WP-Stammsitz in Hagen geliefert, der Lokalteil wurde in Siegen gesetzt und umgebrochen. Der Zeitungsdruck hatte gravierende Auswirkungen auf die Arbeitszeiten: Um den Auslieferungstermin am frühen Morgen einzuhalten, wurde die Zeitung spätabends und nachts gedruckt. Zusätzlich wurde für den Kreis Altenkirchen ab 1951 die „Volkszeitung für Sieg und Westerwald“ bei Bonn gedruckt.

Krieg und Wiederaufbau

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden insbesondere Lebensmittelmarken gedruckt und Kartonagen hergestellt. Am 1. Februar 1945 wurde das Firmengebäude zerstört. Der Betrieb wurde zunächst bei der Maschinenfabrik Herkules in Kaan weitergeführt, im April 1946 begann der Wiederaufbau der Druckerei am alten Standort. Die bauliche Leitung übernahm der Polier Albert Beehse aus Müsen und auch Rainer Bonn und die Belegschaft schafften als Hilfsarbeiter mit.

Mit dieser Anzeige verkündete Schriftsetzer Bernhard Bonn 1895 die Gründung seiner Firma öffentlich. Foto: BONN&FRIES

Die Not der Nachkriegsjahre machte erfinderisch: Das Geld war vor der Währungsreform wiederum nichts wert – es wurde gehandelt. So ist überliefert, dass die Firma damals Holz aus dem Siegerland bis nach Würzburg transportieren ließ, um es gegen eine Schnellpresse der Firma Koebau zu tauschen. Wiederum wurden Lebensmittelmarken gedruckt: 1948 kam dafür der damalige NRW-Minister und spätere Bundespräsident Heinrich Lübke, um den ordnungsgemäßen Ablauf zu kontrollieren.

1949 wurde die erste Heidelberg-Zylinder-Maschine angeschafft, Bonndruck wurde eine bekannte Druckerei in Südwestfalen und erhielt Druckaufträge aus allen Landesteilen: Ab den 50er Jahren etwa das CDU-Monatsblatt. Der 1908 geborene Herbert Bonn, jüngster Sohn des Firmengründers, übernahm die Leitung.

Nachkriegszeit

Nach dem Ende des Zeitungsdrucks wurde die Bonndruck KG zu einer reinen Akzidenzdruckerei. Um das Spektrum zu erweitern, wurde 1965 die erste Offset-Druckmaschine (Rotaprint) angeschafft. Der Buchdruck wurde in den 60ern modernisiert. Nach dem Tod von Firmengründer Bernhard Bonn 1953 starb 1969 sein jüngster Sohn Herbert Bonn unerwartet mit 61 Jahren. Die älteren Brüder Bernhard Junior und Rainer hatten das Rentenalter erreicht. Seit mehreren Jahren war nicht mehr nennenswert investiert worden.

Neben Theo Fleischhauer, seit 1964 Prokurist, musste die dritte Generation aus dem Hause Bonn in die Firmenleitung integriert werden. Bernhard junior und Herbert Bonn waren kinderlos, in Betracht kam nur Bernd-Jürgen Bonn (*1946), ältestes Kind Rainer Bonns. Während des Studiums der Volkswirtschaftslehre übernahm er in den 70ern zunehmend Aufgaben in der unter jahrelangem Investitionsstau und Innovationsmangel leidenden Firma.

Ende der 1970er Jahre fusionierte Bonndruck mit der Eberhard Fries GmbH. Fries war nach dem Krieg aus Leipzig zurückgekehrt und hatte sich schnell einen Namen als ausgezeichneter Drucker gemacht. Er war setzte als erster im Siegerland auf Offset-Druck. Aus Bernhard Bonndruck KG wurde Bonn & Fries GmbH & Co. KG, aus 30 Mitarbeitern wurden 50. Der Bonndruck KG gehörten als Besitzgesellschaft Immobilie und einige Maschinen, die Produktion übernahm die Bonn & Fries GmbH & Co. Durch die Expansion reichten die bestehenden Räumlichkeiten mit einer auf mehreren Etagen verteilten, uneffizienten Produktion nicht mehr aus. 1990 wurde an das alte Firmengebäude eine moderne Druckerei gebaut.

Am 12. Juni 2001 starb unerwartet Geschäftsführer Bernd-Jürgen Bonn nach 25 Jahren an der Spitze des Unternehmens. Die Bonndruck KG fiel an die Witwe Marita Bonn sowie die Kinder Rainer, Bernd Georg, Moritz und Ricarda. 2017 übertrug Marita Bonn ihren Anteil an Bonndruck im Zuge vorweggenommener Erbfolge auf ihre Kinder.