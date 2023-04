Ein Ofen ist die Ursache für das Feuer in Neunkirchen-Salchendorf.

Feuerwehr Brand an Gasflasche – Hausbewohner über Drehleiter gerettet

Neunkirchen-Salchendorf. Einsatz im Neunkirchener Ortsteil Salchendorf: An einer mit einem Ofen verbundenen Gasflasche hat sich ein Feuer entzündet.

Gegen 5.40 Uhr am frühen Sonntagmorgen schrillten bei den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Neunkirchen und Salchendorf die Alarmpieper. Im alten Salchendorfer Ortskern mit den engen und verwinkelten Gassen und Straßen war in der Mittelstraße in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Mitalarmiert zu dem Einsatz wurden auch der Rettungsdienst nebst Notarzt sowie die Polizei.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Brandverletzungen durch brennende Gasflasche

Ein Trupp unter Atemschutz erkundete die Lage. Der Anschluss mit dem Schlauch einer Fünf-Kilo-Gasflasche für einen Katalytofen war in Brand geraten. Ein Hausbewohner versuchte, die Gasflasche ins Freie zu schaffen. Dabei zog er sich Brandverletzungen zu. Währenddessen rettete die Feuerwehr mittels Drehleiter mehrere Personen aus dem zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Der Hausbewohner mit den Brandverletzungen wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde das Haus vom Brandrauch befreit.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland