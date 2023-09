Brand bei SMS: Feuerwehr mit starken Kräften vor Ort

Dahlbruch. Auf dem SMS-Betriebsgelände in Dahlbruch bricht ein Feuer aus. Dichter Qualm steht über Gebäuden, die Ursache ist noch unklar.

Ein Brand bei SMS in Hilchenbach-Dahlbruch hat am Montag, 11. September, die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Anwohner in der näheren Umgebung hatten dichten, schwarzen Qualm über dem Betriebsgelände aufsteigen sehen.

Für die Feuerwehr, die mit starken Kräften anrückte, wurde zunächst das Alarmstichwort „’Feuer-3’“ Fluten von Sicherheitsbehälter“ ausgelöst, doch nur wenige Minuten später wurde das Alarmstichwort auf „’Feuer-4’ Brand im Gebäude“ erhöht.

Ursache des Brands ist noch unklar

Das Feuer in dem Gebäudekomplex war verhältnismäßig schnell gelöscht, so dass kein größerer Schaden entstand. Wie ein Sprecher des Unternehmens sagte, habe ein großer Kunststoffvorhang gebrannt. Die Ursache ist derzeit unklar.

