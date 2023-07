Brand in Kreuztal: Photovoltaik-Elemente fangen Feuer

Eichen. In Kreuztal brennt die Photovoltaik-Anlage auf einem Garagendach. Bei der Brandbekämpfung muss die Feuerwehr besondere Vorsicht walten lassen.

Pkw-Brand in Garage lautete mit dem Stichwort Feuer 4 am lautete es am Donnerstag, 6. Juli, für die Feuerwehr Eichen, Krombach und Kreuztal. Einsatzort war in der Schulstraße in Eichen.

Auf dem Dach einer Garage brannten Elemente einer Photovoltaik-Anlage. „Das Feuer war ausschließlich im Bereich der Bedachung. Die Flammen sind nicht in die Garage selbst gezogen“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Thorsten Schreiber. Um im Falle eines größeren Feuers ein Übergreifen auf das dahinterliegende Wohnhaus zu verhindern, bauten die Einsatzkräfte eine Riegelstellung auf.

Noch Restspannung auf Anlage

Über die Drehleiter wurde das Feuer bekämpft, immer im sicheren Abstand. Denn auch wenn der Hausbesitzer die PV-Anlage abgeschaltet hatte, war darauf immer noch eine gewisse Restspannung, wie Thorsten Schreiber weiter erklärte. Über den ausgebauten Dachboden der Garage gingen die ehrenamtlichen Kräfte zur Kontrolle vor, konnten dort aber glücklicherweise kein Feuer lokalisieren. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde der Installateur der Photovoltaik-Anlage kontaktiert.

