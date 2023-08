Feuer Brand in Siegen: Kaffeekanne platzt – Feuerwehr rückt an

Siegen. Ein eher ungewöhnlicher Einsatz beschäftigt die Siegener Feuerwehr auf dem Lindenberg. Die Hauptrollen: eine Mieterin sowie ein gläserne Kanne.

Dichter Rauch aus einer Wohnung in Dillenburger Straße hat am Mittwoch, 9. August, die Feuerwehr in Siegen auf den Plan gerufen.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Einheiten Siegen-Hain, Hammerhütte und Eiserfeld ließen die Wohnungstür aufbrechen, weil niemand auf Klingeln oder Klopfen reagierte. Wie sich herausstellte, war die Mieterin zum Einkaufen gegangen und hatte eine Glaskanne mit Kaffeesatz auf den eingeschalteten Elektroherd gestellt.

Probleme an Siegener Schleifmühlchen

Als das Glas platzte, fing der Kaffeesatz an zu brennen und verursachte dichten Rauch. Der Einsatztrupp öffnete Fenster und Türen zu öffnen und blies mit einem Hochleistungslüfter den Qualm aus der Wohnung.

Probleme bereitete kurz zuvor die Baustelle Schleifmühlchen. Die Polizei musste die Zufahrt auf der Frankfurter Straße mit einem quergestellten Streifenwagen für den übrigen Verkehr blockieren, damit die Feuerwwehr- und Rettungsfahrzeuge zur Einsatzstelle durchfahren konnten.

