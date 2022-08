Einsatz Brand in Siegen: Wäsche fängt mitten in der Nacht Feuer

Geisweid. In der Nacht wird die Feuerwehr zu einem Brand in einer Siegener Wäscherei gerufen. Die Ursache klingt zunächst ungewöhnlich.

Gegen 0.30 Uhr wurde in der Nacht zu Dienstag, 2. August, die Kreisleitstelle über einen Feuerschein sowie Rauchentwicklung in einer Textilreinigung in der Birlenbacher Straße im Siegener Stadtteil Geisweid informiert.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Die Kreisleitstelle schickte umgehend die Löschzüge der Wache sowie Geisweid und Weidenau zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen hatte in dem Betrieb eine Wanne mit Wäschestücken gebrannt. Möglicherweise haben sich die verschmutzten Wäscherstücke selbst entzündet.

Die Feuerwehr löschte den Brand und schaffte die Wanne ins Freie, wo sie vollständig mit Wasser geflutet wurde.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland