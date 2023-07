Brandmelder eingeschlagen: Feuerwehr muss 4 Mal ausrücken

Kreuztal. Gleich 4 Brandmeldeanlagen wurden in zwei Tagen in Kreuztal eingeschlagen – das führte zu Feuerwehreinsätzen. Die Polizei fertigte Anzeigen an.

Ausgelöste Brandmeldeanlagen stehen bei den Feuerwehr-Einheiten im Kreis Siegen-Wittgenstein fast täglich auf dem Plan. Ärgerlicherweise bei der Feuerwehr Kreuztal gleich vier Stück an nur zweite Tagen.

Zumindest in diesem Fall: Der erste Alarm kam gegen 16 Uhr und führte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zum MVZ Kredenbach. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Bernhard-Weiß-Klinik an der Dr. Stelbrink-Straße in Kredenbach, in der aktuell ukrainische Geflüchtete untergebracht sind, hatte ein Minderjähriger offenbar mutwillig nach einem Streit einen der Rauchmelder eingeschlagen und somit den Feuerwehreinsatz ausgelöst. Da es kein Feuer und keine Gefahr für Leib und Leben gab, konnte der Einsatz schnell beendet werden. Die Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt.

Mit dem gleichen Einsatzstichwort „BMA – Ausgelöste Brandmeldeanlage“ klingelten dann die Funkmeldeempfänger erneut. Diesmal rollten die großen roten Autos aber nicht nach Kredenbach, sondern in die Tiefgarage unterhalb des Rathauses in Kreuztal. Dort hatten Unbekannte einen der Rauchmelder eingeschlagen und somit den Alarm ausgelöst. Da auch hier kein Feuer entdeckt wurde und die Anlage zeitnah zurückgestellt worden war, gab es für die Feuerwehrkräfte keine weiteren Maßnahmen mehr.

Am Freitagmittag gegen 11.23 Uhr das gleiche Spiel in der Rathaus Tiefgarage. Gleiche Melder war eingeschlagen. Damit aber nicht genug. Was für den Täter scheinbar ein neuer Running-Gag ist, bedeute für die Feuerwehr unnötige Einsätze. Denn es dauerte nicht lange, da rollte die Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen 15.22 Uhr wieder an die Siegener Straße. In allen Fällen fertigte die Polizei in Kreuztal Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufeinrichtungen.

