Brandstiftung in Netphen: Schon wieder brennt ein Audi

Netphen. Erneut brennt im Netphener Einkaufszentrum ein Audi. Der Schaden beträgt mindestens 80.000 Euro.

Zu einem brennenden Audi A6 in Netphen wurden Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Dienstag gerufen. Gegen 1.31 Uhr klingelten die digitalen Funkmeldeempfänger mit dem Einsatzstichwort „Feuer 4 – Pkw-Brand am Gebäude“. Beim Eintreffen stand das Fahrzeug am Heck im Vollbrand.

Ein Trupp ging unter Atemschutz gegen die Flammen vor, konnte jedoch nicht verhindern, dass auch der unmittelbar daneben geparkte Opel Insignia stark beschädigt wurde. Mit Wasser und Schaum wurde der Audi gelöscht, mit einer Wärmebildkamera kontrollierte die Feuerwehr die Temperatur. Somit konnten alle Glutnester vollständig abgelöscht werden.

Entwarnung für Wohn- und Geschäftshaus

Als Brandursache gehen Polizei und Feuerwehr von Brandstiftung aus. Erst vor zwei Wochen hatte wenige Meter weiter ebenfalls ein Audi gebrannt und war Raub der Flammen geworden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 80.000 Euro.

Neben der Brandbekämpfung öffnete die Feuerwehr die Eingangstür des nahe gelegenen Wohn- und Geschäftshauses am Neumarkt. Danach wurde das Gebäude aus Rauchgas kontrolliert, da eines der Fenster geöffnet war. Schnell konnte hier aber Entwarnung gegeben werden.

