Brandstiftung in Siegen: Geisweider (55) sitzt nun im Knast

Geisweid. Ruhe für Anwohner: Mutmaßlicher Brandstifter vom Adalbert-Stifter-Weg Geisweid ist im Gefängnis – wegen einer Verurteilung in einer anderen Sache

Der mutmaßliche Brandstifter ist in Haft. Der 55-Jährige steht im Verdacht, im Umfeld seiner Wohnung am Adalbert-Stifter-Weg und auch im Haus selber mehrfach Feuer gelegt zu haben. Nachdem es Sonntag und Montag erneut brannte, wurde er festgenommen (wir berichteten) und konnte nun in die Justizvollzugsanstalt nach Attendorn gebracht werden. Das bestätigt die Kreispolizeibehörde auf Anfrage.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Die Polizei hatte den Mann mehrfach mit zur Wache genommen, musste ihn aber immer wieder laufen lassen. Nun gelang es den Beamten aber, den Verdächtigen wegen einer anderen Verurteilung wegen Beleidigung in Haft zu nehmen und gewissermaßen von der Straße zu holen, auch um Ruhe in die Straße zu bringen. Die wiederholten Brandstiftungen hatten die Anwohnerschaft erheblich beunruhigt.

Brandermittler der Siegener Polizei werten Spuren der Feuer in Geisweid aus

Nun da der Verdächtige erst einmal im Gefängnis ist, können die Brandermittler weiter die Spuren auswerten. Bei dem jüngsten Feuer in der Nacht zu Montag kam es in Folge des Brandes allerdings zu einem Wasserschaden, der viele Spuren unbrauchbar gemacht hat, so Polizei-Pressesprecher Stefan Pusch. Die Bewohner können zwar zurück in ihre Wohnungen – vorübergehend hatten sie wegen der Schäden das Gebäude verlassen müssen und waren anderweitig untergebracht worden –, allerdings sind in Folge der Schäden noch Gas und Wasser abgestellt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Ob die jüngste Brandstiftung am Dienstagmorgen in Geisweid in Zusammenhang mit dieser Tatserie steht, kann die Polizei bislang noch nicht bestätigen. Zu den Feuern im Adalbert-Stifter-Weg sei dieses Vorgehen zumindest atypisch, so Stefan Pusch – mit einem Grillanzünder oder anderem Brandbeschleuniger war ein Autoreifen angesteckt worden, nur wenige hundert Meter von den bisherigen Tatorten entfernt. Die Polizei ermittelt auch hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland