Brandstiftung in Siegen: Verdächtiger zweimal festgenommen

Siegen. In Siegen brennt es. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Brandstifter fest, lässt ihn wieder laufen – das ist noch nicht das Ende der Geschichte.

Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch einen mutmaßlichen Brandstifter ein zweites Mal festgenommen.

Nach mehreren Bränden in in der Innenstadt in der Nacht auf Dienstag, 5. Oktober, hatten die Beamten unweit der Tatorte einen 53-jährigen Tatverdächtigen festgesetzt. Am Dienstagnachmittag wurde der Mann zunächst wieder entlassen, da Haftgründe nicht vorlagen, wie die Beamten mitteilen.

Siegener Richter schickt Mann in Haft

In der Nacht auf Mittwoch, 6. Oktober, indes ertappte eine Zivilstreife den 53-Jährigen auf frischer Tat. In der Bahnhofstraße wurde der Mann dabei beobachtet, wie er einen Müllcontainer an einer Hausfassade in Brand steckte. Die Beamten konnten ein Feuer verhindern und den Mann erneut vorläufig festnehmen.

Am Donnerstag, 7. Oktober, wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

