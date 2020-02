Brauhaus Geisweid steht Uni Siegen bald wieder zur Verfügung

Das noch wegen Brandschutzmängeln geschlossene Brauhaus wird dem Department Kunst der Universität Siegen nach momentaner Planung ab dem Sommersemester wieder zur Verfügung stehen. „Die nötigen Maßnahmen sind bereits in die Wege geleitet worden und befinden sich in der Ausführung“, wie die Pressestelle der Uni auf Anfrage mitteilt.

Das Haus

Das Brauhaus, Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, befindet sich in Privatbesitz. Das Department Kunst bietet hier Veranstaltungen an, vor allem dient das Gebäude aber als Atelierhaus, in dem Studentinnen und Studenten in unterschiedlichen Disziplinen – Malerei, Plastik, Fotografie, Druckgrafik – praktisch arbeiten können. Eine Auswahl der Werke gibt es jeweils einmal im Jahr in den Ausstellungen „Rundgang“ und „Braushausfotografie“ zu sehen.

Die Schließung

Die Stadt Siegen untersagte die Nutzung ab 1. Juli vergangenen Jahres. Ein Fehlalarm der Brandmeldeanlage hatte bereits Ende 2018 die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Den Einsatzkräften fielen bei dieser Gelegenheit diverse Mängel auf, woraufhin die städtische Bauaufsichtsbehörde der Sache nachging und einige Maßnahmen forderte. Unter anderem ging es um den dringend notwendigen Einbau einer „aufgeschalteten Brandschutzanlage“, die direkt mit der Feuerwehr verbunden ist. Die Stadt gewährte dem Hauseigentümer eine Frist bis 30. Juni, um die Missstände zu beseitigen. Einige Punkte der Liste arbeitete der Besitzer bis Ablauf der Frist ab, aber eben nicht alle.

Der Zeitplan

Kurz nach der Schließung hatte die Uni den Wunsch geäußert, das Brauhaus zum Wintersemester 2019/20 wieder zur Verfügung zu haben. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich nun nach hinten. „Der Eigentümer des Brauhauses, die Stadt Siegen und die Universität Siegen arbeiten gemeinsam daran, eine Wiedernutzung des Brauhauses zu ermöglichen“, heißt es seitens der Uni zum aktuellen Sachstand. Schon im Sommer hatten Stadt und Uni darauf hingewiesen, dass alle Beteiligten sich um eine gemeinsame Lösung bemühen.

Das Fach Kunst

„Für das Department Kunst wurde eine Interimslösung im ehemaligen Siegerlandkolleg gefunden“, wie die Uni-Pressestelle erläutert. In dem Gebäude am Haardter Berg wurden auch Ateliers und Werkstatträume eingerichtet. Diese sind für die Studierenden im Fach Kunst ein sehr wichtiger Faktor in ihrer Ausbildung, da gerade großformatige Malerei und plastisches Arbeiten, ebenso natürlich Drucktechniken bestimmte Materialien und vor allem Platz erfordern, der über die Kapazitäten privater Wohnungen in vielen Fällen weit hinausgeht. Ateliers aus eigener Tasche zu mieten wiederum sprengt in der Regel das durchschnittliche studentische Budget. Zunächst allerdings musste sich das Department Kunst im Juli kurzfristig neu orientieren; einer der Gründe, wieso im Jahr 2019 auch der traditionelle „Rundgang“ ausfiel. Dieser war wegen der Baumaßnahmen im Gebäude schon vom Januar in den Sommer verschoben worden, musste wegen der Schließung des Hauses aber dann komplett abgesagt werden. Um 2020 nicht wieder verzichten zu müssen, wich das Department Kunst mit der Ausstellung jüngst – vom 29. Januar bis 2. Februar – in leerstehende Ladenlokale im Herrengarten aus.

Die Aussichten

Die Wiedereröffnung zum Sommersemester wird nach derzeitigem Stand plangemäß erfolgen. „Die Universität hat die Absicht, das Brauhaus langfristig als Standort zu erhalten“, so die Pressestelle.

