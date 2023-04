In Siegen gibt es in Kürze eine neue Postfiliale. (Symbolbild)

Wirtschaft Brief und Paket in Siegen: Post ist demnächst hier zu finden

Kaan-Marienborn. Die Post eröffnet in Kürze eine neue Filiale in Siegen. Standort und Kundenservice seien somit sichergestellt, so das Unternehmen

Die Post eröffnet am Montag, 8. Mai, eine neue Filiale eröffnen in Siegen an der Breitenbacher Straße 2. Die Niederlassung ersetzt ersetzt die Postfiliale an der Hauptstraße 38, die bis einschließlich Donnerstag, 27. April, geöffnet ist.

Durch die Neueröffnung im Kiosk Kaan werden der Standort und der Kundenservice in diesem Bereich von Siegen sichergestellt, teilt das Unternehmen mit. In der neuen Postfiliale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen.

Täglich von 9 Uhr an geöffnet

Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot.

Die Öffnungszeiten sind: montags bis freitags von 9 bis 15.45 Uhr und 16.30 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr.

