Briefmarkenfreunde Netphen bieten Marken zum Busjubiläum

Netphen. Die Absage des Busjubiläums wegen des Coronavirus trifft auch die Briefmarkenfreunde Netphen. Sie haben 5000 Jubiläumsmarken für Sammler bestellt

Nach der Absage der Feierlichkeiten zum Jubiläum „125 Jahre Motoromnibus“ aufgrund des Coronavirus waren auch die Briefmarkenfreunde Netphen zunächst enttäuscht. Mit viel Herzblut und Engagement hatten sie auf das Jubiläumsfest hingearbeitet und waren auch in erhebliche finanzielle Vorleistung getreten. 250 Bögen mit zwei Jubiläumslogos und 18 verschiedenen Omnibusmotiven auf insgesamt 5000 80-Cent-Briefmarken sowie zwei verschiedene Pluskarten warten nun weiterhin auf Sammler und Souvenirjäger.

Wer die Briefmarken oder die Pluskarten als Erinnerung an das Jubiläum „125 Jahre Motoromnibus“ erwerben möchte, kann dies bei den Briefmarkenfreunden Netphen dennoch tun. Für diesen besonderen Anlass hat der Verein eigens mehrere passende Schmuckumschläge entworfen, auf denen die nur bei den Briefmarkenfreunden erhältlichen Jubiläumsbriefmarken mit Sonderstempeln besonders schön anzuschauen sind. Weitere Informationen gibt es bei Wilfried Lerchstein, dem Vorsitzenden der Briefmarkenfreunde Netphen, unter 02737/209527 oder per E-Mail an lercwi@web.de.

Die Deutsche Post konnte wegen der Veranstaltungsabsage leider kein Team „Erlebnis: Briefmarken“ am 21. März nach Netphen und am 22. März nach Siegen-Weidenau schicken. Die beiden von der Post angefertigten Jubiläums-Sonderstempel (Stempel-Nummern: 05/028 = Netphen 21.3.2020 und 05/033 = Siegen 22.3.2020) sind trotzdem zumindest noch bis zu vier Wochen nach dem jeweiligen Stempeldatum erhältlich. Sammler können sich diese Jubiläums-Stempel unter der Adresse „Deutsche Post AG, Niederlassung Multikanalvertrieb, Sonderstempelstelle, 92627 Weiden“ unter Angabe der gewünschten Stempel-Nr. innerhalb der Frist selbst beschaffen.

Corona: Südwestfalenbörse 2020 abgesagt

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus betreffen auch die am 4. April geplante Südwestfalenbörse in der Siegerlandhalle, die nun nicht stattfinden kann. Neben dem Angebot von Briefmarken, Münzen und Ansichtskarten, sollten auch hier die Sonderbriefmarken zum Jubiläum „125 Jahre Motor-Omnibus“ durch die Briefmarkenfreunde Netphen angeboten werden. Der Siegener Verbandsprüfer für Briefmarken und Münzen Thilo Nagler steht unter 0271/31798855 für eine Bewertung nach Terminabsprache - unter Berücksichtigung der Kontaktauflagen - zur Verfügung.

Ob 2021 eine Südwestfalenbörse stattfinden wird, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Ob die monatlichen Tauschtreffen der fünf südwestfälischen Briefmarkenvereine Bergneustadt, Netphen, Olpe, Siegen und Wittgenstein stattfinden, kann beim jeweiligen Vorstand erfragt werden. Unter www.suedwestfalenboerse.de können die Kontaktdaten abgerufen werden. Ein Vorteil aller Sammler bleibt, dass sich Philatelie und Numismatik allein zu Hause betreiben lässt, auch wenn es in Gemeinschaft in einem Verein schöner ist.

