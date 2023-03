Brotprüfung in Kreuztal – auf dem Wochenmarkt vor Publikum

Kreuztal. Die Bäcker der Innung Westfalen-Süd stellen sich dem kritischen Blick von außen – und in Kreuztal darf die Kundschaft gleich mitprobieren.

Die Brotprüfung der Bäckerinnung Westfalen-Süd fand am Donnerstag live auf dem Kreuztaler Wochenmarkt statt. In diesem Jahr war der neutrale Sachverständige Karl-Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut vor Ort und nahm die Qualitätsprüfung vor. Dabei bewertete er Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität und schließlich Geruch und Geschmack.

Prüfer gibt auch Anregungen

Zur Prüfung wurden die Brote mittig aufgeschnitten. Eine speziell entwickelte Software unterstützt den Prüfer bei der Arbeit. Sie zeigt mögliche Ursachen von Qualitätsmängeln an, die dann in einem kleinen Gutachten mit Tipps zur Verbesserung an die Bäckerinnen und Bäcker weitergegeben werden. So können die Betriebe direkt handeln und nachbessern oder gleichbleibend sehr gute Arbeit konstant beibehalten. „Wenn man täglich seine individuellen Brotsorten backt, fallen einem im Alltagsgeschehen kleinste Veränderungen womöglich gar nicht auf. Man ist betriebsblind. Deshalb ist der unabhängige Blick von außen für uns sehr wichtig, um unseren Kunden immer sehr gute Qualität bieten zu können“, erläuterte Georg Sangermann, Obermeister der Bäcker-Innung Westfalen-Süd.

„Das Bäckerhandwerk liefert Qualität, die man schmeckt, und durch diese Qualität, den besonderen Geschmack und unsere einzigartigen Rezepte heben wir uns schließlich von der industriellen Herstellung ab. Bei uns kommt es auf das handwerkliche Können an“, so Georg Sangermann weiter, „außerdem sind unsere Backwaren durch längere Teigruhezeiten oftmals auch besser verträglich.“

Am Donnerstag auf dem Wochenmarkt konnten Kundinnen und Kunden das Brot probieren und auch kostenlos mitnehmen. Teilgenommen haben die Bäckerei Sangermann aus Olpe-Oberveischede, Bäckerei Voßhagen aus Drolshagen, Bäckerei Maiworm aus Drolshagen, Bäckerei Hellmann aus Rudersdorf, Bäckerei Schwan aus Bad Berleburg sowie Bäckerei Klein aus Siegen.

Der Brotsachverständige Karl-Ernst Schmalz (l.) vom Brotinstitut prüft die verschiedenen Brotsorten. Foto. Jürgen Schade Die Teilnehmer vom der Bäcker-Innung Westfalen-Süd mit Kreuztal stellvertretender Bürgermeisterin Heike zur Nieden. Foto Jürgen Schade Foto: Jürgen Schade

