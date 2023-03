Brutale Attacke in Siegen: Erst gerappt, dann zugeschlagen

Siegen. Ein 19-Jähriger schließt sich einer Gruppe junger Männer an. Wenig später soll es übel geworden sein – für ihn und einen weiteren Passanten.

Wie die Polizei mitteilt, war am Dienstag, 21. März, gegen 17.50 Uhr zunächst ein 19-Jähriger aus Hachenburg zu Fuß vom Siegener Hauptbahnhof in Richtung Friedrichstraße unterwegs.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Auf dem Weg habe er sich in einer mehrköpfigen Gruppe junger Männer angeschlossen. Man habe im Bereich eines Einkaufmarktes an der Juliusstraße noch gemeinsam getanzt und gerappt. Danach soll er im Bereich Juliusstraße und Fußweg zur Oberstadt aus der Gruppe heraus attackiert und mit einem Reizstoffsprühgerät angegriffen worden sein. Zudem sei er geschlagen und getreten worden. Die Täter sollen dann die Geldbörse sowie eine Schachtel Zigaretten entwendet haben.

Polizei Siegen: Verdächtige sind zwischen 16 und 25 Jahre alt

Anschließend sei ein Teil der Gruppe zurück in Richtung Innenstadt, der andere Teil über den Fußweg in Richtung Oberstadt weggelaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um eine fünf- bis achtköpfige Personengruppe. Diese soll ausschließlich aus jungen Männern im Alter zwischen 16 und 25 Jahre bestanden haben. Zwei von ihnen hatten eine Basecap getragen, einer soll eine dunkle Steppweste, ein anderer eine dunkle Steppjacke getragen haben. Insgesamt sei die Kleidung szenetypisch für Rapper gewesen. Alle Personen seien laut dem 19-Jährigen dunkelhäutig, berichten die Beamten.

Weiterer Angriff an Siegener Himmelstreppe?

Am Mittwoch, 22. März, wurde die Kriminalpolizei über einen möglichen zweiten Übergriff am Dienstagabend informiert. Demnach soll gegen 18 Uhr, also etwa zehn Minuten nach dem ersten Sachverhalt in der Gegend Hinterstraße und Himmelstreppe – das ist der Treppenaufgang aus der Friedrichstraße – zu einem Übergriff gegen einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann gekommen sein.

Dieser sei ebenfalls von einer mehrköpfigen Gruppe junger dunkelhäutiger Männer mit Pfefferspray attackiert worden. Näheres habe die Hinweisgeberin nicht sagen können. Die Polizei hatte von diesem Sachverhalt bislang keine Kenntnisse.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen zu diesen Vorfällen und insbesondere den mutmaßlich attackierten Mann in der Oberstadt, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland