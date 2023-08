Bürgermeister unterstützen Hilchenbacher Kampf gegen Nazis

Hilchenbach. Die Bürgermeisterkonferenz des Kreises Siegen-Wittgenstein wird am Samstag Solidarität mit ihrem Hilchenbacher Kollegen demonstrieren.

Bürgermeister und Bürgermeisterin der Städte und Gemeinden im Kreis Siegen-Wittgenstein stellen sich hinter ihren Hilchenbacher Kollegen Kyrillos Kaioglidis. Aus Anlass des bevorstehenden „Tages der Heimattreue“, den der rechtsextremistische „3. Weg“ am Samstag, 2. September, zum zweiten Mal in der Hilchenbacher Gerichtswiese abhält, hat die Bürgermeisterkonferenz eine Solidaritätsbekundung verabschiedet. Die rechtsextremistische Partei belegt ein Haus in der Hilchenbacher Dammstraße; die Stadt als ins Grundbuch eingetragene Eigentümerin des Gebäudes hat Räumungsklage eingereicht.

Wilnsdorfs Bürgermeister Hannes Gieseler spricht in Hilchenbach

„Unsere Solidarität und Unterstützung gehört allen, die sich gegen Faschismus, Menschenfeindlichkeit und Hass einsetzen und insbesondere Kyrillos Kaioglidis, der sich als Bürgermeister für den Erhalt des Friedens und der Demokratie in seiner Stadt einsetzt. Wir, die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein, stehen hinter ihm und hinter allen, die sich für die Toleranz, Vielfalt und Demokratie einsetzen“, betont Bürgermeister Walter Kiß, Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz.

Um der Solidaritätsbekundung Ausdruck zu verleihen wird Hannes Gieseler, Bürgermeister der Gemeinde Wilnsdorf, für die Bürgermeisterkonferenz im Kreis Siegen-Wittgenstein am Samstag im Zuge einer Gegendemonstration als Gastredner das Wort ergreifen. „Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der Kommunen in Siegen-Wittgenstein zeigen sich damit nicht nur solidarisch mit ihrem Hilchenbacher Bürgermeisterkollegen, sondern auch mit allen Demonstrantinnen und Demonstranten sowie anderen Aktiven, die an diesem Tag auf unterschiedlichste Weise ein Zeichen gegen die rechtsextreme Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ setzen“, heißt es in der Erklärung.

Straßensperrungen am Samstag in Hilchenbach

Das Hilchenbacher Bündnis für Toleranz und Zivilcourage hat für Samstag zur Demonstration „Bunt statt Braun“ aufgerufen, die um 14 Uhr auf dem Marktplatz beginnt. Sie zieht über die Bruchstraße bis zur Trift und von dort zurück über die B 508 und den Ruinener Weg zum unteren Marktplatz, wo die Kundgebung stattfinden wird. Die Stadt Hilchenbach weist darauf hin, dass am Samstag Markt, Unterzeche, Kirchweg, Gerbergasse, Teile der Hilchenbacher Straße, Ruinener Weg, Dammstraße und Bruchstraße von 8.30 bis 22 Uhr gesperrt sind; dort darf auch nicht geparkt werden. Während der Demonstration wird auch die B 508 voll gesperrt.

