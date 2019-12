Büschergrund. Aufregung in dem Freudenberger Stadtteil: Ein Mann backt eine Pizza und schläft dabei ein. Als es qualmt, werden die Nachbarn unruhig.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Büschergrund: Pizza verkohlt im Ofen – Feuerwehr rückt aus

Noch zu später Stunde wollte sich ein 36-Jähriger am Samstag, 14. Dezember, eine Pizza im Ofen zubereiten. Gegen 23 Uhr schob er die Pizza in den Backofen, vergaß diese aber dann wieder. Durch den Brandgeruch und den Qualm der verschmorten Pizza wurden Nachbarn auf das Malheur aufmerksam. Sie versuchten, durch Klopfen und Klingeln den 36-Jährigen zu erreichen, was nicht gelang.

Nachbar alarmieren Feuerwehr und Polizei

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann verletzt in seiner Wohnung befand, wurden Feuerwehr und Polizei verständigt. Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe konnte die Feuerwehr in die Wohnung gelangen. Hier fand sie den Mann alkoholisiert, aber unverletzt vor. „Er hatte von der ganzen Aktion nichts mitbekommen“, berichtet die Polizei. Feuerwehreinsatzleiter Maik Rother hatte 35 Einsatzkräfte aus den Löschgruppen Freudenberg, Büschergrund, Oberholzklau-Bühl und Oberfischbach an der Gefahrenstelle.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.