Politik Bundestagswahl 2021 in Siegen: Wer gewinnt den Wahlkreis?

Siegen. Wer zieht für Siegen im September in den Bundestag ein? Hier finden Sie alle Infos zur Bundestagswahl 2021 und zu den Siegener Kandidaten.

Die Deutschen wählen am 26. September einen neuen Bundestag – und damit indirekt, wer Angela Merkel als nächste Kanzlerin oder nächster Kanzler im Amt beerbt. Für den Kreis Siegen-Wittgenstein zieht ein Abgeordneter/eine Abgeordnete ins Parlament ein. Wer in Siegen für die Bundestagswahl 2021 kandidiert, lesen Sie in diesem Artikel.

Am Wahlsonntag haben die Wahllokale in der Zeit von 8 bis 18 geöffnet. Wer nicht ins Wahllokal kommen kann oder möchte, kann im Vorfeld auch per Briefwahl abstimmen. Hier lesen Sie, wie Sie Briefwahlunterlagen beantragen können.

Erststimme: Die Siegener Direktkandidaten bei der Bundestagswahl 2021

Volkmar Klein CDU

Luiza Licina-Bode SPD

Guido Müller FDP

Henning Zoz AfD

Laura Kraft Grüne

Ekkard Büdenbender Die Linke

Tobias Wied Die Partei

Hubert Weber Die Basis

Horst Günter Linde Freie Wähler

Inka Berg Volt

Roland Meister Freie Wähler

Zweitstimme: Diese Parteien können Sie in Siegen wählen

Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU

Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

Freie Demokratische Partei FDP

Alternative für Deutschland AfD

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE

DIE LINKE DIE LINKE

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

Die PARTEI

MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ

Piratenpartei Deutschland PIRATEN

FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER

Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD

Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP

V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer V-Partei³

Partei für Gesundheitsforschung Gesundheitsforschung

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD

Partei der Humanisten Die HumanistenDeutsche Kommunistische Partei DKP

Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale SGP

Basisdemokratische Partei Deutschland dieBasis

Bündnis C - Christen für Deutschland Bündnis C

Die Urbane. Eine HipHop Partei

Europäische Partei LIEBE LIEBE

Liberal-Konservative Reformer LKR

Partei des Fortschritts PdF

Partei für Kinder, Jugendliche und Familien

Lobbyisten für Kinder –LfK

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei

Volt Deutschland Volt

Wer ist aktuell Bundestagsabgeordneter für Siegen-Wittgenstein?

Bei der Bundestagswahl 2017 hat Volkmar Klein (CDU) den Wahlkreis direkt gegen Heiko Becker (SPD) gewonnen. Über die NRW-Landeliste ist Silvia Gabelmann (Linke) in den Bundestag eingezogen.

Wo befindet sich mein Wahllokal?

In der Wahlbenachrichtigung befindet sich die Adresse des Wahlraums. Das Wahlamt der eigenen Stadt oder Gemeinde gibt ebenfalls Auskunft über die richtige Adresse. Die Stimmbezirke in Arnsberg wurden vergrößert, sodass statt der üblichen 63 nur 41 Wahllokale eingerichtet werden. Auf Wahllokale in Senioreneinrichtungen und Kindertageseinrichtungen wird verzichtet.

Wie beantrage ich Briefwahlunterlagen?

Bei der Bundestagswahl kann man seine Stimme per Briefwahl abgeben, wenn man nicht im Wahllokal wählen kann oder will. Dabei ist zu beachten, dass die nötigen Unterlagen extra beantragt werden müssen. Wie funktioniert die Briefwahl im Jahr 2021?

