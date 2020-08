„Buntes Burbach“: Kulturprogramm für neue Spielzeit steht

Burbach. Burbach bleibt ein „Buntes Burbach“: Trotz der derzeitigen Unwägbarkeiten haben die Kulturakteure ein umfangreiches Programm 2020/21 geplant.

Die Zeiten sind schwierig für den Veranstaltungsbereich, „doch Corona zum Trotz haben wir gemeinsam mit allen Kulturtreibenden in Burbach ein abwechslungsreiches Programm aufgestellt“, sagt Bürgermeister Christoph Ewers bei der Vorstellung des Programms „Buntes Burbach“ für die Spielzeit 2020/21. Allerdings mit dem Zusatz: „wohl wissend, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Rahmenbedingungen für die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen kennen“.

Das Heft enthält alle Veranstaltungen des Förderkreises Kultur und Natur im alten Dorf Holzhausen, des Fördervereins Heimhof-Theater sowie des Kulturbüros der Gemeinde Burbach. Eine gewisse Unsicherheit bleibt natürlich, weil niemand die weitere Entwicklung der Pandemie voraussehen kann. Seit Mitte März mussten alle Konzerte und Kabarettabende, Kindertheater-Nachmittage, Feste und Veranstaltungen abgesagt werden. Das hält die Kultur-Akteurinnen und -Akteure aber nicht ab, zuversichtlich ihr Bestes zu geben. „Wenn wir hier das neue Programm in der Gemeinde Burbach vorstellen, dann tun wir dies in der Hoffnung, dass es in den kommenden Monaten wieder möglich sein wird, alle geplanten Veranstaltungen durchzuführen“, sagt der Bürgermeister. „Dabei steht selbstverständlich die Gesundheit der Beteiligten im Vordergrund.“

Museumsfest Burbach und Oldtimerrallye müssen ausfallen

Eine schlechte Nachricht vorweg: „Leider fällt auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen das Museumsfest in Burbach mit der schönen Oldtimerrallye, der Siegerland Classic, in diesem Jahr aus“, wie Katrin Mehlich, Kulturbeauftragte der Gemeinde Burbach, sagt. Im Herbst aber könne sich das Publikum – hoffentlich – auf einige Konzerte, Kabarettvorstellungen und ganz besonders auf eine Lesung freuen: Bestseller-Autor Peter Prange liest am 24. Oktober im Heimhof-Theater aus seiner großen Familiengeschichte „Eine Familie in Deutschland – Am Ende die Hoffnung“.

Außerdem wird es mit „Frau Holle“, vor Weihnachten wieder ein Märchen im Heimhof-Theater geben, über Glück, Bescheidenheit und Tugend. Am 17. Oktober bereits wird zum „Krimifestival regional“ ins Theater geladen, wo heimische Autoren aktuelle Krimis vorstellen. Ebenfalls auf der Heimhof-Bühne findet am 14. November zum ersten Mal überhaupt der Radio Siegen Poetry Slam statt.

Landhaus Ilse in Burbach beim Tag des offenen Denkmals

Der Tag des offenen Denkmals steht 2020 unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ Auch das Landhaus Ilse in Burbach „birgt viele Chancen, Erinnerungen zu erhalten und neu zu denken“, wie es in der Ankündigung heißt. Zu diesem Anlass werden am 13. September öffentliche Führungen angeboten.

Im März 2021 lädt der Förderkreis Alte Schule im Heimatverein Holzhausen zu einem Abend mit dem Projekt „Tango de Concierto“ ein. „Durch die Besetzung von Cello und Gitarre erleben die Zuhörer einen neuen Tango-Klang, der ein spannendes und aufregendes Konzerterlebnis garantiert“, versprechen die Veranstalter. Weiter geht es im Juni mit irischem Sound, „den man nicht nur hören, sondern auch schmecken kann“, wie es in der Einladung heißt. Dieses Kunststück vollbringt die bekannte Folk-Rockband „Paddy goes to Holyhead“ an der Holzhausener Grillhütte, die direkt am Waldrand liegt.

Burbacher Kulturakteure verlieren auch in der Krise nicht den Mut

Christoph Ewers dankt den Kultursponsoren und den Kulturtreibenden des Fördervereins Heimhof-Theater sowie des Förderkreises Kultur und Natur im alten Dorf Holzhausen. Sie alle hätten trotz der erschwerten Bedingungen nicht den Mut verloren und wollten weiterhin Kulturerlebnisse anbieten, wie die Gemeinde schreibt.

Das gesamte Veranstaltungsprogramm ist als Broschüre beim Kulturbüro im Rathaus Burbach, Eicher Weg 13, erhältlich. Auch ist es im Internet unter burbach-erleben.de zu finden.

