Burbach: 17-Jähriger fährt Auto der Eltern zu Schrott

Burbach. Ohne Führerschein und ohne Wissen der Eltern holt ein Burbacher (17) einen Kumpel ab – und als sie die Polizei entdecken, verliert er die Nerven.

Verkehrsunfall im Kreisel Jägerstraße in der Nacht auf Sonntag, 21. März, gegen 4.11 Uhr: Ein junger Mann (17) war mit einem 16-Jährigen unterwegs – mit dem Auto der Eltern und ohne deren Wissen.

Kurz vor dem Unfall hatten die beiden jungen Männer auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes gestanden, als sich eine Polizeistreife näherte. Da der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gab er Gas und fuhr in den Kreisverkehr, so die Beamten. Dabei geriet der Pkw außer Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte in einen Maschendrahtzaun und gegen einen dahinter befindlichen Metallpfosten eines Strommastes. Durch den Aufprall lösten beide Airbags aus, das Fahrzeug wurde im Frontbereich erheblich beschädigt.

Autoschlüssel der Eltern stibitzt

Der Fahrer gab zu, dass er den Autoschlüssel seiner Eltern stibitzt und anschließend seinen Freund in Lützeln abgeholt hätte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Eurobereich. Die beiden Jugendlichen wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Den 17-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

