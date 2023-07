Burbach: 60-jähriger Rollerfahrer wird schwer verletzt

Ein 60-jähriger Rollerfahrer stürzte am Sonntagmittag in Burbach.

Wahlbach. Auf der Lindenstockstraße in Burbach kam es am Sonntagmittag zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Rollerfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem Unfall in Wahlbach musste am Sonntagmittag ein 60-jähriger Motorrollerfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Angaben der Polizei befand er sich auf der Lindenstockstraße von Gilsbach in Fahrtrichtung Wahlbach (L 723). Zeitgleich befuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin die Lindenstockstraße.

Als sie nach links abbiegen wollte, übersah sie den Rollerfahrer, erläutert die Polizei weiter. Der 60-jährige stürzte auf die Fahrbahn. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L 723. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Motorrollers.

