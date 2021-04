Burbach: Alkohol und Drogen im Blut – Psycho-Pilze im Gepäck

Als der Wagen vor dem Polizeiauto in Haiger-Sechshelden stoppt, springt einer der Insassen heraus. (Symbolbild)

Haiger/Burbach. Drogenverdacht: Vor einer Polizeikontrolle unweit von Burbach versucht einer von vier Autoinsassen zu fliehen. Die Beamten erwischen seine Jacke.

Kurz vor der Kontrolle eines Opels am Montagabend in Haiger-Sechshelden, flüchtete ein Insasse aus dem Fahrzeug und sprintete davon. Für den Fahrer endete die Kontrolle mit einer Blutentnahme.

Gegen 20.45 Uhr fiel der mit vier Personen besetzte Wagen einer Dillenburger Streife am Sechsheldener Kreisverkehr der B 277 auf. Das in Siegen zugelassene Auto bog nach Sechshelden ab. Im Ort forderten die Polizisten den Vorausfahrenden mit Anhaltesignalen auf zu stoppen. Der Fahrer bog jedoch in eine Nebenstraße ab und bremste bis auf Schrittgeschwindigkeit herunter, ohne anzuhalten.

Opel stoppt in Haiger-Sechshelden

Der Mitfahrer im Fond öffnete die Tür, stieg aus und rannte mit einem durchsichtigen Beutel in der Hand davon. Letztlich stoppte der Opel. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer erklärten, nicht zu wissen, wer der Flüchtige sei, sie hätten ihn auf sein bitten hin nach Haiger mitnehmen wollen. Allerdings ließ er seine Jacke im Fahrzeug zurück, in der die Polizisten zwei rezeptpflichtige Tabletten eines starken Schmerzmittels fand.

Burbacher Fahrer mit 0,79 Promille unterwegs

Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an. Der 29-jährige Fahrer aus Burbach stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von 0,79 Promille zutage. Ein Urintest wies ihm die Einnahme von THC und Amphetamin nach. Zudem hatte er eine Dose mit Pilzen bei sich, so die Beamten. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um psychoaktive Pilze handelt, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen.

Strafanzeige der Dillenburger Polizei

Die beiden 18 und 19 Jahre alten Mitfahrern aus Burbach und Haiger wurden vor Ort entlassen. Der Fahrer musste sich auf der Dillenburger Wache einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommen Strafanzeigen wegen seiner Alkohol- und Drogenfahrt sowie wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.