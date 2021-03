Burbach: Alte Vogtei wird zu neuem Leben erweckt

Burbach. Die monatelange Planung zur Renovierung der Alten Vogtei geht nun in die Phase der Umsetzung. Bildergalerie bietet einen Einblick

Die ersten warmen Sonnenstrahlen lassen uns schon den Frühling spüren. Die Natur erwacht langsam aus dem Winterschlaf und die ersten Knospen brechen bald auf. Ähnliches empfindet man, wenn man in den nächsten Tagen und Wochen auf die Alte Vogtei in Burbach schaut. Um die Jahreswende konnte man schon Teile der neuen Fassade bestaunen und immer wieder hörte man die Handwerker im Inneren sägen und hämmern, die dort mit fachmännischem Geschick die Restaurierung vorangebracht haben.

Jetzt wurde das Gerüst so umgebaut, dass die Dachdecker die nötigen Voraussetzungen haben und auch sie mit den nun steigenden Temperaturen ihre Arbeit aufnehmen können. Alles, was in den vergangenen Monaten und Jahren in mühevoller Kleinarbeit am Schreibtisch geplant und mit allen Beteiligten wie Denkmalschutz und Brandschutz abgestimmt wurde, wird nun zusammengefügt. Viele Handwerker stehen in den Startlöchern, um Etage für Etage die einzelnen Gewerke zu bearbeiten und damit wird dieses wunderbare Haus im Laufe des Jahres zu neuem Leben erweckt.

Gemeinde Burbach bietet Einblicke

Die Zehntscheune, in der momentan das komplette Fachwerk sichtbar ist, wird gereinigt und eventuelle Schadstellen beseitigt, so dass ein „Haus im Haus“ und mit ihm ein wesentlicher Bestandteil der geplanten Ausstellung Einzug halten kann.

Auch im Außenbereich wird es einige Neuerungen geben und alle Beteiligten freuen sich auf die Phase der Umsetzung, die mit Spannung beobachtet werden kann. Interessierte können sich gerne für weitere Informationen oder Besichtigungsmöglichkeiten mit der Gemeinde Burbach oder dem Heimatverein Alte Vogtei in Verbindung setzen.

Einen kleinen Einblick verschafft auch die Bildergalerie auf der Homepage www.museum-burbach.de

