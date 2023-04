Burbach bekommt modernen Niederflur-Bürgerbus

Burbach. Der jetzige Bürgerbus ist in die Jahre gekommen, hat 350.000 Kilometer auf dem Buckel und fällt immer wieder aus.

Der Bürgerbusverein braucht ein neues Fahrzeug. Der derzeit noch eingesetzte Mercedes Sprinter ist in sieben Jahren 350.000 Kilometer gelaufen. „Die erhöhte Reparaturanfälligkeit hat schon zu ungeplanten Ausfällen im laufenden Fahrbetrieb geführt“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Hauptausschuss, der am Dienstag, 18. April, tagt. „Zudem ist der Bus nicht behindertengerecht, Rollstühle und Rollatoren können nicht ordnungsgemäß befördert werden.“

In einer Eilentscheidung wurde jetzt ein Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 13.500 Euro für einen neuen Niederflur-Bürgerbus bewilligt. Der Bus kosten rund 100.000 Euro; erwartet wird ein Landeszuschuss von 70.000 Euro. Den Rest bringt der Verein mit Eigenmitteln und Spenden auf.

