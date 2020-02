Burbach. Christoph Ewers kandidiert im September für eine vierte Amtszeit in Burbach. Er ist der dienstälteste Bürgermeister in Siegen-Wittgenstein.

Burbach: Bürgermeister Ewers tritt zum vierten Mal an

Bürgermeister Christoph Ewers bewirbt sich für eine vierte Amtszeit. „Am 13. September 2020 werde ich erneut für das Amt als Bürgermeister der Gemeinde Burbach kandidieren“, teilte Evers am Donnerstag mit, „dazu habe ich mich jetzt gemeinsam mit meiner Frau Lioba entschieden.“

Er habe seit 2003 „gemeinsam mit vielen anderen gesellschaftlichen Akteuren aus Wirtschaft, Vereinen und den zahlreichen in Burbach beheimateten Institutionen und einer engagierten und kreativen Gemeindeverwaltung viele gute Entwicklungen initiieren, begleiten und forcieren“ dürfen, schreibt Ewers. „Insbesondere die Zusammenarbeit mit den vielen ehrenamtlich engagierten Menschen macht mir große Freude und funktioniert in Burbach vorbildhaft.“

Die Initiative Lebenswerte Dörfer solle dabei Plattform für die zukünftige Entwicklung bleiben. Wichtig sei die Unterstützung der Unternehmen, die Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Grundlage der Gemeinde sicherten. „Wir müssen unsere intensiven Klimaschutzmaßnahmen fortführen, unsere gute Infrastruktur erhalten und ausbauen und besonders das soziale Miteinander stärken.“

Aus dem Forstamt ins Rathaus

Christoph Ewers ist 57 Jahre alt, er wurde in Düsseldorf geboren und ist studierter Forstwissenschaftler. Er arbeitete im Umweltministerium und in den Forstämtern Minden und Siegen, bevor er 2003 zum ersten Mal zum Bürgermeister gewählt wurde. Drei Mal setzte der CDU-Mann sich gegen Wolfgang Kasper (SPD) durch: 2003, als noch ein Einzelbewerber als dritter Kandidat auf dem Stimmzettel stand, mit 59,8 Prozent, 2009 mit 79 Prozent und 2014 mit 77,8 Prozent. Evers ist mittlerweile dienstältester Bürgermeister im Kreisgebiet, dicht gefolgt von Bernd Fuhrmann, der 2004 erstmals in sein Amt gewählt wurde.

