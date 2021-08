Burbach: Das ist im Heimhof-Theater 2021 und 2022 zu sehen

Würgendorf. Der Förderverein Heimhof-Theater hat in Burbach sein Programm vorgestellt: Darauf stehen viele Theater-, Kabarett- und Musik-Veranstaltungen.

27 Mal hebt sich der Vorhang im Heimhof-Theater in Würgendorf in der Spielzeit 2021/22. Dann sind Theater, Konzerte und mehr zu sehen. Darüber hinaus flimmern neun beliebte Klassiker im „Filmpalast“ über die Leinwand. 38 Seiten hat das neue Programm des Fördervereins Heimhof-Theater zu bieten. Es gibt zahlreiche Angebote von September 2021 bis Juni 2022 – alles vorbehaltlich der pandemischen Entwicklung.

Burbach: Das ist das Programm im Heimhof-Theater

Pe Werner gastiert zum Auftakt mit ihrer Musikrevue „Eine Nacht voller Seligkeit“ am 17. September in der Gemeinde. Kabarettist Django Asül setzt auf ein „Offenes Visier“, spricht über Solidarität und Nachhaltigkeit und bietet am 20. Februar „urkomische Hilfe zur Selbsthilfe an“, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters.

„The Voice“ Sieger Andreas Kümmert (3. Staffel, 2013) macht am 9. April Blues-, Soul- und Rock-Musik auf seiner „Harlekin Dreams“-Tour (Part 2). „Stromberg“ Christoph Maria Herbst und Autor Moritz Netenjakob zeigen ihr „Ernsthaften Bemühen um Albernheit“ am 28. Mai. Sie plaudern nicht nur über ihre gemeinsame Leidenschaft für intelligenten Humor, sondern lesen Sketche von Vicco von Bülow (Loriot), Auszüge aus Netenjakobs Erfolgsroman „Macho Man“ und Dialoge der kultigen Büro-Satire „Stromberg“.

Das „Musical Voyage“ nimmt das Publikum mit auf eine Reise zu den Höhepunkten des Genres. Die „Musical Highlight Show“ von Tale-Act-Entertainment, angeführt vom gebürtigen Wahlbacher Philip Hager, bringt am 5. März die bekanntesten Musical-Songs auf die Bühne. Die Ringmasters aus Schweden wecken in ihrer Show „It’s Christmas Time“ am 10. Dezember Vorfreude aufs Fest.

Burbach: Kabarett und Musik im Heimhof-Theater

Am 14. Januar gibt es bei Comedian Sascha Korf mit seinem interaktiven Kabarett etwas zu lachen. Das Bino Dola Trio um den namensgebenden Burbacher Gitarristen sorgen mit „Flamenco Andaluz“ am 9. Oktober für spanisches Flair. Jördis Tielsch, Singer-Songwriterin aus Wetzlar, verbindet mit ihrer Violine am 6. November in ihrem Programm „New Mornings“ deutschen Pop mit irischem Klängen.

Mit 120 authentischen Kostümen und vielen Hits der beliebtesten Bühnenproduktionen im Gepäck entführt das Ensemble Musical Voyage sein Publikum auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Welt der Musicals. Foto: Tale.Act.Entertainment

Nach Lockdown und Corona-Krise feiert Daubs Melanie alias Katrin Mehlich am 13. November die Premiere ihres neuen Kabarett-Programms „Nä, wat en Gedäh!“. „Einfach heldenhaft“ geht es am 5. Februar zu, wenn die zwölf Sängerinnen von Vocapella Songs über oder von den Helden ihrer Kinderheit und Jugend performen.

Der Siegener Peter Autschbach hofft nach Live-Stream-Konzerten gemeinsam mit Samira Saygili am 26. März wieder vor Publikum zu spielen. „Dann stehen feinster Vokal-Jazz und virtuoses Gitarrenspiel auf der Agenda – das klingt, wie der Name des Programms verheißt, ‘Sweeter than honey’“, schreibt der Veranstalter.

Burbach: Im Filmpalast wird es nostalgisch

Dank der Unterstützung der Sparkasse Burbach-Neunkirchen finden im Rahmen des Programms „Buntes Burbach“ des Kulturbüros auch zwei Knax-Klub-Veranstaltungen für Kinder im Heimhof-Theater statt: Am 12. Dezember wird das Kindertheater „Aladdin und die Wunderlampe“ aufgeführt, am 27. Februar zeigt Theater Tom Teuer die Show „Morgenstar und Ringelspatz“.

Im Filmpalast geht es wieder nostalgisch zu: Der Spielplan streift von Loriots „Pappa ante portas“ (12. September) über Hitchcocks „Über den Dächern von Nizza“ (10. Oktober), „Die Feuerzangenbowle“ (12. Dezember) und die „Mitternachtsspitzen“ (13. März) bis hin zu „40 Wagen westwärts“ (10. April) verschiedene Genres. Karten gibt es hierfür nur an der Abendkasse.

Burbach: Gesundheit im Blick bei Veranstaltungen in Pandemie-Zeiten

„Mit unserem Programm holen wir Versäumtes und Nicht-Mögliches nach, bieten vielen Künstlerinnen und Künstlern echte Bretter an, wieder in Kontakt mit Publikum zu treten“, sagt Martin Ditthardt. Für den Nachfolger von Theodor Petera ist die Spielzeit 2021/22 eine Premiere als Vorsitzender des Fördervereins Heimhof-Theater.

„Natürlich werden wir auch weiterhin alles, was in unseren Möglichkeiten steht, tun, um Ihnen den Genuss so angenehm wie möglich zu gestalten, dabei aber auch ihre Gesundheit im Blick zu haben“, versichert Martin Ditthardt. Zum detaillierten Hygienekonzept gehört, dass bei allen Vorstellungen und Veranstaltungen nur jede zweite Reihe besetzt werden kann und zusammengehörige Gruppen von anderen Besuchern einen Mindestabstand halten müssen.

