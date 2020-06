Burbach: Diebe stehlen kompletten Zigarrenautomaten

Die Siegener Polizei sucht Zeugen, die in Burbach den Diebstahl eines kompletten Zigarettenautomaten beobachtet haben.

Burbach . Diebe stehlen in Burbach einen kompletten Zigarettenautomaten. Sie hebeln ihn von einer Hauswand bei einem Schnellimbiss ab.

Einen kompletten Zigarettenautomaten hebelten bisher unbekannte Täter von einer Hauswand, luden diesen in den Kofferraum eines Pkw und flüchteten.

Am Sonntagabend um 23.30 Uhr hörte eine 50-jährige Bewohnerin in der Nassauischen Straße in Burbach laute Geräusche, die sie zuerst nicht deuten konnte .Als sie aus dem Fenster sah, blickte sie nur noch auf die ausgeschalteten Rücklichter einer wegfahrenden silbernen Mercedeslimousine.

Bisher Unbekannte hatten den kompletten Zigarettenautomaten von der Hauswand eines Schnellimbisses gehebelt (Sachschaden circa 500 Euro) und in den Kofferraum des Mercedes geladen. Sie flüchteten Richtung Neunkirchen.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0271/7099-0.

