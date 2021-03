Die Feuerwehr hatte den Brand an der Scheune in Burbach schnell gelöscht und konnte größeren Schaden verhindern.

Brand Burbach: Feuer in Stall mit rund 200 Schafen

Niederdresselndorf. Rund 200 Schafe und einige Pferde waren in Burbach in großer Gefahr, da ihr Stall in Brand geriet. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern

Zu einem ungewöhnlichen Brandeinsatz wurden am Dienstagmorgen, 2. März, um 7 Uhr die Feuerwehren aus Niederdresselndorf, Oberdresselndorf und Holzhausen gerufen. Einsatzort war ein großer Schafstall oberhalb von Niederdresselndorf am Ende der der Straße „Wildorn“ in dem Gebiet beim „Einsamen Baum.“

“.

In dem offenen aber eingezäunten Schafstall befanden sich beim Ausbruch des Feuers rund 200 Schafe sowie einige Pferde. Hinter der großen Scheune brannte die hölzerne Fassade. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Ein Schaf, das hinter der brennenden Holzfassade lag, erlitt leichte Verbrennungen am Fell. Ein Tierarzt kümmerte sich später darum. Foto: Jürgen Schade

Polizei ruft Tierarzt nach Burbach

Ein krankes Schaf lag jedoch genau hinter der brennenden Holzfassade. Sein Fell wurde am Rücken angekokelt. Die eingetroffene Polizei forderte zur Behandlung des Schafes einen Tierarzt an.

Wie die Polizeipressestelle mitteilt, ist der Stall auch mit Strom versorgt, jedoch war der Hauptschalter zur Stromversorgung abgeklemmt. Die Kriminalpolizei nahm zur Brandursache die Ermittlungen auf.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!