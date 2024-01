Burbach: Feuerwehr trauert um Markus Schwarze

Würgendorf Der Leiter der Burbacher Feuerwehr, der am 10. Januar verstorben ist, wurde jetzt beigesetzt. Hunderte kameen zu der Trauerfeier in Würgendorf.

Hunderte von Menschen haben Abschied vom verstorbenen Leiter der Feuerwehr Burbach, Markus Schwarze, genommen. Die evangelische Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Auch Bürgermeister Christoph Ewers sowie Führungskräfte der Feuerwehren aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein sowie Nachbargemeinden aus dem Dreiländereck nahmen an der Trauerfeier teil. Rund 300 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden fanden keinen Platz mehr in der Kirche und standen in mehreren Reihen Spalier vor dem Gotteshaus.

Markus Schwarze starb am 10. Januar im Alter von 56 Jahren im Urlaub. Mit seiner Ehefrau Anke verbrachte er ihn auf dem Kreuzfahrtschiff Aida. Markus Schwarze hat sich mit großem Engagement um die Belange seiner Feuerwehrfamilie gekümmert. Ein ganz besonderes Anlegen war ihm die Jugendarbeit; er war maßgeblich an der Gründung von Kinderfeuerwehren, nicht nur auf Gemeindeebene, beteiligt. Er war Vorbild für Kameradinnen und Kameraden, hatte eine ausgeprägte Fach- und Führungskompetenz und war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Seine Entscheidungsstärke, sein Pragmatismus, seine Zugewandtheit zu den Menschen, mit denen er zu tun hatte und für die er Verantwortung trug, sowie seinen unverwechselbaren Humor werden viele Feuerwehrkameradinnen und Kameraden vermissen. Nach der Trauerfeier fand die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.

