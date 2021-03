Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt.

Fahndung Burbach: Fremder Mann spricht Kind (8) an und flieht

Niederdresselndorf. In der Ortsmitte von Burbach-Niederdresselndorf wird ein Junge von einem Unbekannten angesprochen und festgehalten. Die Polizei ermittelt.

Ein Mann hat offenbar in Burbach-Niederdresselndorf ein Kind (8) angesprochen und kurz festgehalten. Danach ist er mit seinem Auto getürmt.

Wie die Polizei Siegen am Mittwoch mitteilt, wurde der Junge am Dienstag, 16. März, gegen 18 Uhr von dem Mann angesprochen. Das Kind war in der Ortsmitte unterwegs, als der Unbekannte auf den Jungen zuging, mit ihm redete und ihn dann kurzzeitig festhielt.

Kriminalpolizei Siegen ermittelt

Der Mann flüchtete daraufhin mit seinem Auto, das eine auffällig schwarz-weiße Zebra-Lackierung hat.

Der Verdächtige ist etwa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug eine schwarze Weste, eine graue Hose sowie eine blaue Kappe mit Stern. Seine Frisur wird als auffällig beschreiben: Die Haare waren blond und blau gefärbt.

Die Kriminalpolizei Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter 0271/7099-0 entgegen.

