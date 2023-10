Burbach: „Führungskultur“ – Sparkasse trennt sich von Chef

Burbach/Neunkirchen. Markus Keggenhoff ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. Wilfried Groos übernimmt.

Bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen gibt es einen Wechsel im Vorstand, Nur drei Jahre nach seinem Amtsantritt verlässt Markus Keggenhoff das Institut. „Sparkasse Burbach-Neunkirchen und Vorstandsvorsitzender Markus Keggenhoff gehen getrennte Wege“, überschreibt die Sparkasse ihre Pressemitteilung: „Nach drei Jahren haben der Verwaltungsrat und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, Markus Keggenhoff, ihre Zusammenarbeit beendet. Hintergrund dieser Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über die Führungskultur in der Sparkasse.“

Frisch pensionierter Siegener Sparkassen-Vorstand springt ein

„Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats der Sparkasse Burbach-Neunkirchen, Christoph Ewers, dankt dem scheidenden Vorstand für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Verwaltungsrat habe die Nachfolgesuche bereits in die Wege geleitet. Bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für den Vorstandsvorsitz gefunden sei, werde die Sparkasse Burbach-Neunkirchen Wilfried Groos mit der Aufgabe des Interims-Vorstandsvorsitzenden betrauen.

Wilfried Groos war Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Siegen, wo er am 31. August nach 30 Jahren im Vorstand ausschied. „Mit ihm haben wir einen äußerst erfahrenen und gut vernetzten Sparkassenvorstand gewinnen können, der uns bei der Nachfolgesuche begleiten wird“, so Christoph Ewers. Groos tritt – vorbehaltlich der Zustimmung der Zweckverbandsversammlung – am 12. Oktober an. Er wird die Sparkasse gemeinsam mit Vorstandsmitglied Christian Roth leiten.

Seit 2020 in Burbach

Markus Keggenhoff hatte sein Amt zum 1. September 2020 angetreten. Er war vorher Vertriebsvorstand bei der Kreissparkasse Altenkirchen, Vertriebsgeschäftsführer beim Deutschen Sparkassenverlag und Geschäftsführer der SSC Management Consult. Im März 2022 gab die Sparkasse das Ausscheiden von Vorstandsmitglied Frank Podehl bekannt. Man gehe „getrennte Wege“, hieß es damals in der Pressemitteilung, die keine weitere Begründung lieferte: „Nach 24 Jahren endete die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen ist neben der Sparkasse Siegen die letzte selbstständige Sparkasse im Siegerland. In den letzten Jahrzehnten wurden nacheinander die Sparkassen Kreuztal, Freudenberg und Hilchenbach mit Siegen fusioniert.

