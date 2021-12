Burbach: Gemeinde „ist de facto schuldenfrei“, Corona kostet

Burbach. In Burbach soll es keine Steuererhöhungen für die Bürger geben. Die Gemeinde ist laut Bürgermeister „de facto schuldenfrei“.

Die Gemeinde Burbach geht mit einem kalkulierten Defizit von 4.955.948 Euro in die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr. Bürgermeister Christoph Ewers und Kämmerin Kirsten Heer schauen dennoch vergleichsweise gelassen in die nähere Zukunft. Das Loch lässt sich aus der weiterhin gut gefüllten fiktiven Rücklage stopfen, die Kommune ist praktisch schuldenfrei und die Gesamtlage zumindest stabil.

Burbach: Kämmer und Bürgermeister planen moderate Änderungen

Der wichtigste Punkt für die Bürger: Es soll keine Steuererhöhungen geben. Durch verringerte Abfall- und Abwassergebühren können die Menschen in Burbach sogar mit Entlastungen rechnen. Auch die Wasserbenutzungsgebühren bleiben nach dem Entwurf konstant auf dem Niveau des Vorjahres. Lediglich die Grundgebühr der Wasserversorgung muss moderat angepasst werden, was auf das gesamte Jahr gesehen Mehrkosten von 5,76 Euro bedeutet. Kämmerin und Bürgermeister gehen von der einen oder anderen moderaten Änderung in den Beratungen aus, sind aber sicher, dass der Haushalt wie in den vergangenen Jahren noch vor Weihnachten verabschiedet wird.

Bei der Kalkulation für 2022 sieht Kirsten Herr vor allem die Gewerbesteuer als unsicheren Faktor. Im August habe es einen heftigen Einbruch gegeben, sich ein Schaden von mehr als zwölf Millionen angedeutet. „Das hat sich danach wieder um etwa die Hälfte reduziert“, stellt sie fest. Sie geht aber dennoch davon aus, dass der für dieses Jahr veranschlagte Wert nicht mehr erreicht werden könne. Zugleich gebe es Aussichten auf mehr Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Bei aller dennoch gebotenen Vorsicht, „zumeist dauern solche Zyklen um die fünf Jahre“, hat die erfahrene Haushaltsexpertin 29 Millionen Euro Gewerbesteuer für 2022 angesetzt, damit eine Million mehr Einnahmen als im laufenden Jahr. Insgesamt erwartet sie Erträge in Höhe von 53.470.372 Euro. An Ausgaben stehen 58.426.320 Euro im Haushalt, der auch wieder über die Internetseite der Gemeinde interaktiv einsehbar ist.

Der Ausgleich der Differenz werde die Ausgleichsrücklage bis Ende 2022 auf 60,2 Millionen Euro verringern. „Mittelfristig ist weiter mit defizitären Jahren zu rechnen. Bis Ende 2025 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich bis auf 54 Millionen reduziert werden müssen“, blickt Kirsten Herr voraus. Die immer noch gute Gesamtlage führt Christoph Ewers auf die nachhaltig gute Wirtschaftspolitik Burbachs zurück. Die sich etwa auch darin manifestiere, dass die Gemeinde bewusst bei der Grundsteuer auf einem Hebesatz bleibt, der unterhalb der Landesvorgaben liegt.

Für Zukunft gewappnet Für die großen Herausforderungen der kommenden Jahre, wie Klimaschutz, Mobilität, Digitalisierung, gesellschaftlicher Wandel, sei die Gemeinde gewappnet, so Christoph Ewers. In diesen Bereichen wolle er sie nachhaltig voranbringen.

Bei der Gewerbesteuer werde dagegen etwas höher angesetzt, was am Ende zu einem weitgehenden Ausgleich führe. Inhaltlich komme es den Unternehmen aber entgegen, wenn sie weniger für Grund und Boden zahlten, während die Gewerbesteuer auf den Gewinn entfalle und dann leichter zu tragen sei. Wer keinen Gewinn habe, dem sei auch die höhere Steuer egal.

Burbach: Corona-Pandemie sorgt für hohe Kosten über Jahre

Ein entscheidender Aspekt sei weiterhin Corona. Allerdings auch mit gewissen Vorteilen. Das eigentliche Minus 2022 betrage sogar 9.016.148 Euro. „Einzig durch außerordentliche Erträge in Höhe des prognostizierten Corona-Schadens von 4.060.200 verbessert sich rein rechnerisch der Fehlbetrag“, erläutert Kirsten Herr. Sie geht für den gesamten Zeitraum 2020 bis 2025 aktuell von einem Corona-Schaden in Höhe von 15,5 Millionen Euro aus, damit gut 20 Prozent der Rücklage. Der könne ab 2025 entweder mit dieser verrechnet oder über einen Zeitraum bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden.

Für die Gemeinde Burbach gebe es 2022 eine kleine Verschnaufpause in Sachen Investitionen, bevor in den kommenden Jahren wieder eine ganze Reihe größerer Vorhaben anstünden. Gleich mehrere Feuerwehrgerätehäuser seien etwa in Zukunft neu zu bauen. Trotzdem sind für 2022 in diesem Bereich 3,2 Millionen Euro vorgesehen. Der mögliche Umbau der Hellertalschule zum Grundschulstandort soll geprüft, geplant und vorbereitet werden. Weil die Grundschule am jetzigen Standort nicht erweitert werden könne. Auch eine Erweiterung der Hickengrundschule ist geplant. Daneben soll es für die Feuerwehr und den Bauhof moderne Fahrzeuge geben. Weiter plane die „Masterkommune 100 Prozent Klimaschutz“ nach dem Hickenmobil nun auch in Burbach ein elektrisches Quartiersauto zur Verfügung zu stellen.

Alle investiven Maßnahmen werden ohne die Aufnahme neuer Kredite aus liquiden Mitteln finanziert. Dass die Gemeinde überhaupt noch Schulden habe, liege nur daran, dass Kosten für vorzeitige Tilgungen vermieden werden sollten. „Burbach ist de facto schuldenfrei“, unterstreicht der Bürgermeister zufrieden.

