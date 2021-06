Burbach: Kind läuft fahrendem Güterzug auf Gleis entgegen

Das Mädchen lief in Burbach einem fahrendem Güterzug entgegen. (Symbolbild)

Wahlbach. Ein Mädchen (8) ist in Burbach einem fahrendem Güterzug auf den Gleisen entgegen gelaufen. Das Mädchen hatte am Bahndamm gespielt.

Eine Achtjährige lief am Donnerstagabend, 17. Juni, in Burbach-Waghlbach auf den Gleisen einem heranfahrenden Güterzug entgegen, der daraufhin eine Schnellbremsung einleiten musste. Zum Glück kam das Mädchen mit dem Schrecken davon.

Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilt, wurden die Beamten in Siegen gegen 18.15 Uhr alarmiert, weil ein Lokführer ein Mädchen auf den Gleisen gesehen hatte. Als die Beamten in Wahlbach eintrafen, war das Mädchen nicht mehr vor Ort, ihre Daten konnten jedoch durch die Bundespolizisten ermittelt werden.

Burbach: Polizisten sprechen mit Mutter und Tochter

Sie hatte nach Zeugenaussagen mit weiteren Kindern in der Nähe der Gleise gespielt und dann die Strecke betreten. Die Bundespolizisten fuhren an die Wohnanschrift des Kindes und führten ein Gespräch mit Mutter und Tochter, in dem sie erläuterten, wie gefährlich der Gleisbereich ist.

Züge können nicht ausweichen, haben einen langen Bremsweg und nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug – selbst mit über 200 Stundenkilometern – ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits vorbeifährt, so die Beamten.

