Burbach-Lützeln: 89-jähriger Mann schießt auf 73-Jährigen

Die Polizei nimmt in Burbach-Lützeln einen 89-Jährigen fest. Er soll in einem Wohnhaus auf einen 73-Jährigen geschossen haben. (Symbolbild)

Lützeln. In Burbach fällt ein Schuss, ein 89-Jähriger verletzt einen 73-Jährigen schwer. Wieso es dazu kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Ein 73-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus im Burbacher Ortsteil Lützeln von einem 89-Jährigen mit einer Schusswaffe schwer verletzt. Der Mann musste nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 89-Jährige ließ sich im Wohnhaus ohne Gegenwehr festnehmen, wie die Polizei bestätigte. Wieso es zu dem Schuss kam und mit welcher Art von Waffe gefeuert wurde, ist noch nicht bekannt. Auch zum Verhältnis, in dem die beiden Männer zueinander stehen, gibt es derzeit noch keine offiziell bestätigten Informationen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei hat angekündigt, zeitnah gegebenenfalls nähere Details bekanntzugeben.

