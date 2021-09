Burbach: Motorradfahrer mit 194 statt 100 km/h unterwegs

Siegerland. Nach Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Siegen in Kreuztal und Burbach droht 18 Fahrern der Entzug des Führerscheins.

Am Freitag, 3. September, überwachte der Verkehrsdienst der Polizei Siegen-Wittgenstein in den Nachmittags- und Abendstunden in Kreuztal die HTS in Fahrtrichtung Olpe.

Insgesamt waren 614 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. In acht Fällen waren die Fahrer mehr als 40 km/h zu schnell. Ihnen droht nun ein Fahrverbot. Besonders eilig hatte es ein VW -Fahrer, der statt der erlaubten 80 km/h 155 Kilometer in der Stunde auf dem Tacho hatte fuhr.

287 Fahrer in Burbach zu schnell

Am Sonntag, 5. September, wurde auf der B 54 bei Burbach kontrolliert. Dort hielten sich 287 Fahrer nicht an die vorgeschriebenen 100 km/h. Zehn Fahrer, davon sechs mit Motorrädern, dürfte nun ein Fahrverbot erwarten.

Ein Motorradfahrer fuhr sogar mit 194 km/h an der Messstelle vorbei. Der Bußgeldkatalog sieht für diesen Verstoß eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte sowie drei Monate Fahrverbot vor, so die Beamten.

