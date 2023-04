Burbach: Neuer Schallschutz für Spielfelder nach Beschwerden

Lippe/Holzhausen. Die Dorfjugend in Lippe und Holzhausen treibt gerne Sport auf Kleinspielfeldern. Anwohner störten sich am Lärm. Nun gibt’s eine Lösung.

Für die Dorfjugend sind die Kleinspielfelder in Lippe und Holzhausen ein echter Höhepunkt. Vieles spielt sich für den Nachwuchs rund um die Anlage ab. Mit dem Fußballspielen in den grünen Boxen konnte sich in den vergangenen Jahren aufgrund der Lärmbelastung nicht jeder anfreunden. Anwohner stören sich an der hohen Lärmbelastung durch das laute Scheppern, wenn die Bälle gegen die Banden fliegen.

Eigentlich hätte dort nun aufgrund der Umstände ein Lärmschutzwall errichtet werden sollen. Aufgrund der felsigen Bodenbeschaffenheit und der begrenzten Platzverhältnisse konnte der Trägerverein „Mehrgenerationen Multi-Spielplatz Lippe e. V.“, der sich zur Realisierung des Projektes gegründet hatte, diese vereinbarte und vorgesetzte Maßnahme nicht umsetzten.

Zum Schutz der unmittelbar betroffenen Anwohner hat das Rathaus nach alternativen Lösungen gesucht und hat nun nachgerüstet. Jüngst wurden die Banden mit speziellen, besonders weichen Kunstrasen beklebt, der sich durch seine schalldämpfende Wirkung auszeichnet. Da diese Maßnahme die derzeitigen finanziellen Möglichkeiten des Vereins überstiegen hätte, übernahm die Gemeindeverwaltung auch die Kosten in Höhe von 9.117,78 Euro.

Parallel hierzu wurde dem Lärmschutz auch in Holzhausen am Kleinspielfeld auf dem Grundschul-Pausenhof Rechnung getragen, wo der gleiche schallschluckende Kunstrasen angebracht wurde. Auch hier hatten sich Nachbarn beklagt. Hier investierte die Gemeinde Burbach noch einmal 6.580,70 Euro.

