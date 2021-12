Burbach: Neues Corona-Testzentrum startet am 21. Dezember

Burbach. In Burbach öffnet bald ein neues Corona-Testzentrum mit ausgedehnten Öffnungszeiten. Auch über Weihnachten gibt es ein umfangreiches Testangebot.

In Burbach gibt es ab Dienstag, 21. Dezember 2021, ein neues Corona-Testzentrum mit ausgedehnten Öffnungszeiten. Das teilt die Stadtverwaltung Burbach mit.

Die neue Teststation an der Carl-Benz-Straße 18 hat montags bis freitags jeweils von 5 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Auch über die Feiertage wird ein umfangreiches Testangebot (Bürger- bzw. Antigen-Schnelltests) im beheizten Zelt vor dem Picco Bello gemacht: Heiligabend, 24. Dezember, von 5 bis 15 Uhr und am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, jeweils von 10 bis 15 Uhr.

Termine können zeitnah online über den Link auf der Seite des Kreisgesundheitsamtes mit den zugelassenen Testzentren in Siegen-Wittgenstein sowie unter https://fest-test.de reserviert werden, kündigt der Betreiber an. Getestet wird jedoch auch ohne vorherige Buchung. Das Ergebnis wird den getesteten via E-Mail übermittelt, für die Bestätigung in Papierform wird eine Gebühr von 1 Euro erhoben.

