Südliches Siegerland. Drei Kommunen im Südsiegerland und ein gemeinsames Bürgerservice-Portal im Internet: Digitale Angebote für Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf mit digitalem Rathaus

Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf haben ihre digitalen Bürgerdienste neu strukturiert und sind nach der Stadt Siegen seit Anfang Februar als erste Gemeinden im Kreisgebiet mit modernen Bürgerservice-Portalen online gegangen. Auf den übersichtlich gestalteten Webseiten sind sämtliche elektronisch verfügbaren Dienstleistungen und Formulare der drei Kommunen zu finden, ergänzt um Services anderer Behörden.

„Als moderne Verwaltung ist es unser Anspruch, unser Angebot stetig weiterzuentwickeln und es an die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger anzupassen“, so Dr. Bernhard Baumann, Christoph Ewers und Christa Schuppler, die Bürgermeister der Gemeinden Neunkirchen, Burbach und Wilnsdorf, „mit den neuen Bürgerservice-Portalen haben wir ein einfach und effizient gestaltetes ‚ digitales Rathaus ‘ geschaffen, das auf Perspektive den einen oder anderen Gang ins reale Rathaus ersetzen soll.“

Funktionalität des digitalen Rathauses im Südsiegerland ausbauen

Kleine Symbole erklären, ob ein Antrag online oder postalisch abzuschicken ist, ob fällige Gebühren online bezahlt werden können oder der Service auf einer externen Website zur Verfügung steht. Die Bündelung der elektronischen Dienstleistungen an einer zentralen Stelle kommt den Nutzern aber nicht nur in Sachen Übersichtlichkeit zugute.

Die dahinterstehende technische Infrastruktur erlaubt es auch, die Funktionalität der Portale auszubauen und größeren Mehrwert zu schaffen. Wie Julia Mockenhaupt, E-Government-Mitarbeiterin im Wilnsdorfer Rathaus, berichtet, „arbeiten wir daran, dass bald auch jene Dienstleistungen online beantragt und bezahlt werden können, für die man sich bisher im Bürgerbüro mit dem Personalausweis identifizieren musste“.

Bürger aus Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen: Einmalig registrieren

Dazu wird gerade eine Schnittstelle programmiert, um die eID nutzen zu können, die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises. Hingegen schon heute möglich ist das elektronische Bezahlen in jenen Fällen, in denen der Nutzer sich nicht für den gewünschten Service ausweisen muss, etwa beim Anfordern einer einfachen Melderegisterauskunft. Gebühren können direkt online beglichen werden, mit den elektronischen Bezahllösungen paydirekt und giropay der deutschen Banken und Sparkassen. In Burbach steht zusätzlich auch PayPal zur Verfügung. Für die Anmeldung an den Bürgerservice-Portalen von Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf müssen sich Nutzer einmalig beim Servicekonto.NRW registrieren.

„Wer seine Daten dort hinterlegt hat, kann sie für alle E-Government-Dienste nordrhein-westfälischer Behörden nutzen“, erklärt Jannic Danneels, im Burbacher Rathaus für das Thema zuständig, „außerdem können registrierte Nutzer sich alle gestellten Anträge und Anfragen übersichtlich anzeigen lassen und den aktuellen Status ausgewählter Services einsehen“. Am einfachsten ist die Kontoeröffnung für Nutzer, die die Online-Ausweisfunktion ihres Personalausweises freigeschaltet haben.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.