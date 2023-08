Burbach: Oldtimer, Däggelsbläddze und Musik beim Vogteifest

Burbach. Beim Vogteifest in Burbach treffen Tradition und Gegenwart auf höchst unterhaltsame Art aufeinander. Und lecker wird es, ganz traditionell, auch.

Nicht nur in Siegen wurde an diesem Wochenende gefeiert. Der Heimatverein Burbach veranstaltete das berühmte Vogteifest rund um den alten Amtssitz in der Ortsmitte – ein regelmäßiger Termin in der Gemeinde seit mittlerweile 33 Jahren.

Es gab rund um die Alte Vogtei mit ihrer Zehntscheune, das Haus Herbig sowie den Gasthof am Römer mit seiner Remise einen regen Festbetrieb mit traditionellem Essen und Getränken. Am Samstag und Sonntag waren die Besucherinnen und Besucher aber nicht nur zu Speis und Trank eingeladen, sondern auch zu verschiedenen Programmpunkten. Für die kleinen Gäste hatten sich die Veranstalterinnen und Veranstalter ebenfalls eine Menge einfallen lassen.

Wer wollte, konnte beim Burbacher Vogteifest in der Alten Schmiede den Hammer schwingen. Das Angebot kam gerade bei Kindern und Jugendlichen gut an. Foto: Jürgen Schade

Burbacher Vogteifest: Für die „Däggelsbläddze“ werden 14 Zentner Kartoffeln geschält

In der Schmiede konnten Groß und Klein den Hammer auf glühendes Eisen schwingen. Außerdem waren Gaukler unterwegs. Auf einem ausgedehnten Kunsthandwerkermarkt gab es viel zu entdecken. Einmal mehr zeigte sich, dass sich das Vogtei- und Museumsfest längst zu einem Treffpunkt für Menschen aus der Region entwickelt hat. Wie immer kamen auch diesmal einige ehemalige Burbacherinnen und Burbacher gerne zu diesem Anlass vorbei. Es bewahrheitete sich, was Bürgermeister Christoph Ewers in seinem Grußwort feststellte: dass es ein Tag sei, auf den „viele Bürgerinnen und Bürger aus Burbach gespannt und teilweise sehnsüchtig gewartet haben“.

Das musikalische Programm deckte ein breites Spektrum ab. Nachdem am Samstag der Burbacher Flamenco-Gitarrist Bino Dola den Festakt auf dem „Ollern“ mit einer Kostprobe seines Könnens bereicherte, sorgte nach der Mittagspause das Duo „Klamotte“ für Stimmung vor der Vogtei. Der Bollnbacher Musikverein aus Herdorf war, wie immer am letzten Augustwochenende, ein gerngesehener und -gehörter Gast. Auch Burbacher Musikvereine wie der Posaunenchor und der MGV waren mit von der Partie, ehe sich die „Beselich Basin Street Band“ unters Volk mischte. Mitten im Geschehen waren nachmittags auch Stelzenläufer als sogenannte Walking Acts zu treffen. Was natürlich ebenfalls nicht fehlen durfte: Der Zieleinlauf der Oldtimer-Ausfahrt, immer wieder ein Highlight.

Eine besondere Spezialität beim Museumsfest sind die Burbacher Däggelsbläddze. Das sind Kartoffelplätze, die auf selbstgebauten Kanonenöfen gebacken werden. Hierfür hatten zahlreiche Frauen Kartoffeln mit dem „Knippchen“ geschält. Das besondere daran war: jung und alt saßen beisammen und schälten 14 Zentner Kartoffeln per Hand.

