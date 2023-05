Post Burbach: Postfiliale in der eigenen Wohnung – wer macht’s?

Wahlbach . Die Suche in Wahlbach scheint verzweifelt: Die Post würde sich sogar mit einer Stunde Öffnungszeit in einer privaten Küche zufrieden geben.

Die Deutsche Post ist bemüht, im Burbacher Stadtteil Wahlbach wieder Flagge zu zeigen. „Die Suche nach einem potenziellen Filialpartner läuft weiter auf Hochtouren, gestaltet sich aber nicht einfach“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens, „bisher konnte leider trotz intensiver Bemühungen kein neuer Partner gefunden werden.“

Wer Interesse an einer solchen Partnerschaft mit der Deutschen Post hat, kann sich im Internet informieren und bewerben unter www.deutschepost.de/partner-werden. Übergangsweise sucht die Deutsche Post – neben einer geeigneten Gewerbe-Immobilie für den Betrieb einer Postfiliale – eine Bürgerin oder einen Bürger, die oder der werktäglich für mindestens eine Stunde von zu Hause Post- und Paketdienstleistungen anbieten und sich etwas dazu verdienen möchte. Interessierte können sich per Mail an ich-will@deutschepost.de oder telefonisch unter 0961/3818-2882 (8 bis 16 Uhr) melden.

Gesucht sind aber auch potenzielle Standortgeber für automatisierte Lösungen wie Packstationen oder Poststationen, die auf Kundenseite zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Infos dazu gibt es im Netz unter https://www.dhl.de/de/geschaeftskunden/paket/leistungen-und-services/ihre-eigene-packstation.html.

