Siegen. Im Burbach-Prozess tut sich am zweiten Verhandlungstag des Jahres 2020 nicht viel – weil zwei Zeugen nicht vor Gericht in Siegen erscheinen.

Burbach-Prozess startet stockend ins neue Jahr

Der erste Verhandlungstag im Burbach-Verfahren des Jahres 2020 vor einer Woche fiel wegen Erkrankung eines Beteiligten aus, am zweiten Mittwoch des Jahres kann verhandelt werden, aber allzu viel ist am 15. Januar nicht passiert. Der geladene Dolmetscher bleibt ohne Einsatz, weil ein früherer Bewohner sich die Anfahrt nicht leisten konnte.

„Wir stehen in Verbindung mit ihm, er hat versucht, das Geld zusammenzukratzen“, lässt die Vorsitzende Richterin Elfriede Dreisbach am Morgen wissen. Da müsse dem Mann notfalls wohl eine Fahrkarte geschickt werden. Ein zweiter geplanter Zeuge sei aktuell nicht verfügbar, „er ist zur Fahndung ausgeschrieben. Ansonsten sind noch vier Polizeibeamte geladen, von denen sich drei einmal mehr auf die Akteninhalte berufen, die sie am Vortag oder direkt vor ihrem Auftritt noch einmal gelesen haben.

Einsperren wegen Rauchen

Einer erinnert sich immerhin an wenige Einzelheiten einer Vernehmung, weil es kleine Abweichungen zu den üblichen Fällen von Einsperren wegen Rauchen gegeben habe. Vornehmlich geht es um einen Bewohner, der nach den Unterlagen zum eigenen Schutz ins „Problemzimmer“ kam, selbst aber nichts davon angegeben hat. Eine junge Polizistin gibt ihr Debüt im Zeugenstand, kann sich allerdings im Einklang mit den Kollegen auch auf keine Einzelheiten der Vernehmungen besinnen, die weitgehend im Jahr 2015 durchgeführt wurden. „Sie hatten in der Zeit sicher auch wichtigere Dinge“, zeigt Elfriede Dreisbach Verständnis.

Ein wenig Lebendigkeit kommt in den Ablauf, als Verteidiger Daniel Walker die Beamten fragt, wie sie die Dolmetscher für ihre Befragungen ausgewählt haben und ob diese gefragt worden seien, ob sie die Sprache und auch die möglichen Dialekte der Zeugen verstünden. Darüber kommt es zu einer Kontroverse mit Oberstaatsanwalt Christian Kuhli, der die Frage für zu global und daher überflüssig hält. Walker hält dagegen, dass es immer wieder zu Missverständnissen komme könne, wenn gleiche Worte in verschiedenen Dialekten unterschiedliche Bedeutungen hätten. Die Vorsitzende verliest diverse Einträge aus den Dienstbüchern von Wachleuten und Sozialbetreuern sowie Karteikarten, ziemlich genau um 12 Uhr Mittags ist das Programm abgearbeitet.

Nächster Termin ist am 29. Januar

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.