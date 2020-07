Burbach: Radfahrer zieht Senior in letzter Sekunde vom Gleis

Burbach. 86-Jähriger tritt in Burbach auf Bahnübergang, ein Zug naht. Lokführer bremst, aber es reicht nicht, er glaubt, den Mann überfahren zu haben.

Nur durch die geistesgewärtige Reaktion eines 27-Jährigen konnte ein älterer Mann in Burbach noch von den Gleisen gezogen werden.

Am Mittwoch, 29. Juli, gegen 17.20 Uhr, fuhr laut Polizei ein 21-jähriger Lokführer mit der Regionalbahn die Strecke von Wahlbach in Richtung Burbach. Ungefähr 100 Meter, bevor der Zug den Bahnübergang an der Erzstraße erreicht hätte, trat ein älterer Mann auf die Gleise am Bahnübergang. Sofort leitete der Lokführer eine Notbremsung ein, konnte den Zug aber nicht mehr vor dem Übergang stoppen. Dieser blieb wegen seiner normalen Geschwindigkeit und der Bremsverzögerung erst 80 Meter nach dem Übergang stehen.

Ein zufällig am Bahnübergang vorbeikommender 27-jähriger Fahrradfahrer erkannte die Situation. Geistesgegenwärtig zog dieser den 86-Jährigen unmittelbar vor dem Zug von den Gleisen und verhinderte so den Unfall.

Zugführer erleidet nach Vorfall in Burbach einen Schock

Diese Rettung hatte der Zugführer selbst nicht mehr wahrgenommen. Der junge Mann musste davon ging davon ausgehen, den Mann erfasst und überfahren zu haben. Er erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Als die Beamten der Wache Wilnsdorf eintrafen, waren der 27-jährige Fahrradfahrer und auch der alte Mann nicht mehr vor Ort, konnten aber von den Beamten ermittelt werden. Warum der 86-Jährige die Gleise kurz vor dem Zug betreten hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

