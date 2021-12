Burbach: Schwerer Unfall auf A 45 – Audi rutscht unter Lkw

Das Auto wird bei dem Unfall in Burbach erheblich beschädigt.

Haiger/Burbach. Die Insassin eines Audi hat sich bei einem Unfall auf der A 45 in Burbach schwerste Verletzungen zugezogen. Der Wagen rutschte unter einen Laster

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag, 6. Dezember, auf der A 45 kurz vor der Ausfahrt Haiger-Burbach in Höhe des Rastplatzes Am Wildenstein.

Die A 45 ist für die Rettungsarbeiten gesperrt. Foto: Jürgen Schade

Ein Pkw-Fahrer war mit seinem Audi – das Auto war mit insgesamt drei Personen besetzt – in Richtung Frankfurt unterwegs. In einer Baustelle kollidierte der Wagen auf der linken Fahrspur mit der Beton-Fahrbahnabtrennung. Das Fahrzeuge wurde zurückgeschleudert, rutschte unter einen 40-Tonnen-Laster und prallte gegen die Schutzplanke.

Autobahn ab Wilnsdorf in Richtung Frankfurt gesperrt

Eine im Audi mitfahrende Insassin wurde schwerst verletzt, ein weiterer Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Autobahn war ab Wilnsdorf in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von rund sieben Kilometern Länge.

