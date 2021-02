Burbach: Senior (80) vermisst – Polizei bittet um Hilfe

Lützeln. In Burbach-Lützeln ist ein Mann (80) aus einem Seniorenheim verschwunden. Die Polizei sucht den Vermissten und bittet um Hinweise.

In Burbach-Lützeln wird seit dem Mittwochmorgen, 10. Februar, ein 80-jähriger Mann vermisst. Der Senior hat sich aus einem Seniorenheim in unbekannte Richtung entfernt, so die Polizei in Siegen.

Der Mann ist etwa 1,72 Meter groß, hat einen etwas dickeren Bauch und einen grauen Haarkranz. Bekleidet ist er mit hellen Sneakers, einer grau-blauen Winterjacke und einer grün-grauen Wintermütze.

Die Polizei in Siegen nimmt Hinweise unter 0271/7099-0 entgegen.

