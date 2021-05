Burbach: Unbekanntes Trio schmiert „57“ auf Häuser

Die Polizei in Siegen bittet um Hinweise. (Symbolbild)

Holzhausen. Laut Polizei ziehen drei Personen durch Burbach-Holzhausen und sprühen offenbar wahllos „57“ auf Objekte. Die Beamten suchen das Trio.

In der Ortsmitte von Burbach-Holzhausen sind in der Nacht auf Sonntag, 9. Mai, an mehreren Gebäude mit Graffiti beschmiert worden.

Aufgrund erster Erkenntnisse der Polizei sind mindestens drei Personen durch den Ort gezogen und haben eine Eingangstür eines Einkaufsmarktes, zwei Reklametafeln, ein Bushaltestellenhäuschen, eine Mauer sowie ein Verkehrszeichen besprüht.

Kriminalpolizei Siegen bittet um Mithilfe

Auf allen Objekten wurde mit pinker oder grüner Sprühfarbe die Zahl „57“ aufgebracht.

Die Kriminalpolizei in Siegen ist für weitere Hinweise unter 0271/7099-0 zu erreichen.

